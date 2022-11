Canvis en la llei: aquestes són les mascotes que no podràs tenir a casa

Tenir certsés una pràctica que està regulada per llei. Des del 2013, moltes espècies estan dins del Catàleg d'Espècies Exòtiques Invasores, fet que implica que prohibeix tenir a casa os rentador, cotorres argentines, agapornis, porcs vietnamites, tortugues peninsulars, eriçons entre altres animals.Ara, però, laque està tramitant el govern espanyol amplia aquesta llista de manera notable i amb mascotes que sempre ha estat habitual tenir a les nostres cases. A grans trets, el que caldrà tenir ara en compte és factors com que l'animal siguique no suposi un perill per a les persones o si s'escapa o que estigui acreditat que pot viure en captivitat.Així doncs,com a mascotes són ratolins, hàmsters, cobaies, xinxilles, conills, tortugues, periquitos, cotorres, serps, aranyes, iguanes, camaleons gecs i aus originàries d'altres països. L'objectiu d'això és ajudar a preservar la fauna dels medis naturals i a conservar la biodiversitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor