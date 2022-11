Els Mossos escorten el bus d'Hazte Oir fora de Catalunya amb els missatges transfòbics tapats

👋A Catalunya, no passareu.



Amb l’expedient sancionador iniciat per l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació d’@igualtat, el bus resta aturat i immobilitzat fins que no retireu els missatges transfòbics. pic.twitter.com/HhL5HjDzbC — Tània Verge Mestre (@taniaverge) November 10, 2022

Elsescorten aquest dijous a la tarda fora del'autobús de l'entitatque des del matí circulava peramb missatges com "Les niñes no existen", "No a la mutilació infantil" o "#StopLleiTrans". El vehicle ha estat immobilitzat primerament a Barcelona fins que s'han tapat els missatges, i després ha estat escortat pels Mossos d'Esquadra fora de Catalunya.Com es pot veure en la imatge compartida per Hazte Oir, l'autobús ha estat aturat a la zona de les, molt a prop de la plaça. Els agents han actuat després que el departament d', a través d'una denúncia de l', hagi obert un expedient sancionador contra l'entitat. En iniciar aquest tràmit, el vehicle ha de quedar immobilitzat fins que no es retirin els missatges. "No passareu", ha dit la conselleraen referència als fets.Verge ha explicat que tenien notícia que l'autobús volia circular per Barcelona aquests dies i per això han treballat de manera coordinada amb la policia. L'expedient sancionador iniciat estableix dues mesures cautelars: d'una banda l'aturada del bus i de l'altra la immobilització. Verge ha destacat que el Govern és el primer que atura l'autobús, després que hagi circulat per altres territoris espanyols como l'La consellera ha defensat que no es poden tolerar missatges que vulnerin elsdels ciutadans i ha reivindicat que els drets de les persones"són drets humans". Des de l'Observatori Contra l'Homofòbia han celebrat l'actuació i han reivindicat que els"no poden circular impunement pels carrers de Barcelona" i ha exigit la retirada immediata del vehicle.

