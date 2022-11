Revelen nous detalls de l'acord entre Shakira i Piqué pels seus fills

L'acord entrepels seus fills deixava com a gran titular que Mila i Sasha anaven a viure de manera definitiva amb la seva mare aa partir del 2023. El pacte deixava clarament en desavantatge el ja exfutbolista, que havia de desplaçar-se als Estats Units sempre que volgués veure als seus fills. Ara, però, nous detalls de l'acord revelen que Piqué compta amb altres condicionants que faciliten veurePer començar, el català viurà 10 dies al mes a Miami i podrà veure els seus fills sempre que vulgui durant aquest període, tal com ja s'havia dit en les anteriors informacions. Per altra banda, durant lesescolars Milan i Sasha sempre estaran amb Piqué, mentre que en el període estival un 66% del temps serà per l'exjugador deli el 33% restant per a la cantant colombiana.A més, durant les festes deambdós han acordat anant-se alternant la custòdia dels seus fills. Encara dues clàusules més: lade Milan i Sasha passarà a ser compartida si en algun moment de la seva vida Piqué marxa a viure a Miami; per altra banda, el que sí que serà definitiu és que les despeses que generin els fills fins a la majoria d'edat estaran cobertes en un 50% per cadascun delsPiqué i Shakira van tancar un acord aquesta setmana després d'una reunió que, segons expliquen diversos mitjans, va durar aproximadament 12 hores. D'aquesta manera, donen pràcticament per tancats mesos deen què sempre s'ha intentat evitar anar a, especialment per evitar una situació traumàtica per als seus fills. Cal recordar que malgrat que van conviure 12 anys, la cantant i el futbolista no van arribar a casar-se mai. Així doncs, l'única batalla era la dels fills, per la qual finalment s'ha aconseguit l'acord.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor