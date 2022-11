Arriba una Dana al Mediterrani: com afectarà Catalunya?

Lade les últimes setmanes, que ha anat acompanyada d'un mes d'octubre i part del novembre amb pràcticament und', pot tenir els dies comptats. Si bé durant aquests últims dies de la setmana ja hi ha hagut els primersdesprés de molts dies en diferents punts del país, l'arribada d'unaalpot incrementar encara més la possibilitat deI és que segons diversos serveis meteorològics, la Dana, que significa depressió aïllada en nivells alts pot estar present a ladurant aquesta part final de la setmana. Aquest fenomen farà que bufin vents des del mar i que, per tant, seran molt humits. Amb això, s'espera que les tempestes es trobin especialment al sud dei a altres punts de l'Si bé durant el divendres es preveu que els aiguats més intensos siguin ali a les, de cara al dissabte i al diumenge la inestabilitat pot situar-se fins al sud català però tampoc són descartables a la resta del país. L'entrada a la nova setmana també pot deixar ruixats als Pirineus i durant la resta dels dies es preveu una arribada de pluges generalitzades.Davant l'alerta, per ara el(Meteocat) ha activat l'avís per perill d'intensitat i acumulació de la pluja ali al. En aquestes dues comarques poden caure 20 litres en 30 minuts i acumular-se 100 litres en 24 hores, en aquest segon cas també durant dissabte.

