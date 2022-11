Aquests són els cinc aliments rics en melatonina per dormir millor

Aconseguir dormir i descansar a la nit pot esdevenir un repte i, fins i tot, un problema per a molts, com indiquen els creixents índexs de consum de somnífers i altres medicaments per l'estil. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), un 40% de la població pateix insomni transitori, mentre que entre un 8 i un 10% més, de caràcter crònic. Són molts els factors que expliquen aquesta tendència, com diverses són les solucions. Si bé, existeix un remei natural: el consum d'aliments amb melatonina, l'"hormona de la son".

La melatonina regula els cicles circadiaris, els canvis físics, mentals i de conducta que experimenta una persona durant un dia sencer, però la seva producció disminueix amb l'edat. És per això que determinats aliments rics amb melatonina funcionen com a somnífers naturals. Passa el mateix amb menjars amb triptòfan, un aminoàcid imprescindible per la síntesi de melatonina.

Aliments que actuen com a somnífers naturals

La melatonina i el triptòfan són presents a una gran varietat d'aliments a l'abast de tothom. Si bé, és preferible consumir aquells que incorporen nutrients i altres aminoàcids també beneficiosos per l'organisme. A continuació presentem una llista amb cinc bones opcions:

Cireres

Quan es parla d'aliments amb melatonina per dormir, les cireres no acostumen a sortir a la conversa. Si bé, són un magnífic somnífer natural pel seu alt contingut en melatonina.

Avena

L'avena, en canvi, ja és un dels aliments estrella a la dieta de tots aquells a qui els agrada cuidar-se. El que potser no es coneix tant és que el seu alt contingut en melatonina ajuda a relaxar la musculatura i reduir l'estrès, i que consumir-la poques hores abans de marxar al llit, ajuda a agafar el son. Juntament amb l'arroç, és el cereal que conté més triptòfan. A més, conté avenina, una proteïna tranquil·litzant.

Nous

Com l'avena, les nous són una bona font de melatonina i triptòfan. A més, tenen un efecte saciant, el qual permet substituir altres productes menys sans i arribar amb gana al següent àpat. També contenen grans quantitats d'àcids grassos Omega 3 i 6 i són rics en magnesi.

Plàtan

El plàtan destaca com un dels aliments amb més triptòfan, però també és ric en potassi i magnesi. Aquest darrer activa el sistema nerviós parasimpàtic, que ajuda a relaxar l'organisme. Per això, és un dels principals aliments que ajuden a dormir. Com passa amb les nous, el seu contingut calòric és elevat, però té un efecte saciant que permet evitar altres menjars amb encara més calories.

Ametlles

Les ametlles són un aliment molt recomanable perquè contenen triptòfan i calci, a més de ser el fruit sec amb més fibra. De la mateixa manera, formen part, amb les nous, els cacauets i els festucs, del grup de fruits secs rics en àcids grassos Omega 3 i 6. Tanmateix, contenen grans quantitats de vitamina B-12, que intervé en la regulació del ritme somni-vigília, pel qual són molt útils per combatre el jet-lag.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor