El gegant tecnològic Cisco ubicarà a Barcelona el primer centre de disseny de xips d'Europa

El conseller delegat del gegant estatunidenc de les telecomunicacions Cisco Systems, Chuck Robbins, ha anunciat aquest dijous l'obertura d'un centre de disseny de microxips a Barcelona, després de reunir-se amb Pedro Sánchez a Moncloa i de mesos d'intensos contactes amb el Govern de la Generalitat. Serà el primer centre d'aquesta mena de la multinacional a la Unió Europea i s'ubicarà en el centre d'innovació que la tecnològica ja té a la capital catalana.



La inversió s'emmarca en el context del Perte Xip dels semiconductors, impulsat pel govern de l'Estat i que compta amb més de 12.000 milions d'euros de pressupost. Sánchez ha destacat en un comunicat que "Espanya s'està convertint en un actor clau per assolir l'objectiu de la UE d'aconseguir el 20% del mercat mundial de xips el 2030".

El govern espanyol ha explicat que la inversió s'ha concretat després que Sánchez mantingués diverses reunions prèvies amb el directiu de Cisco a Moncloa el juliol de 2021 i a l'últim fòrum de Davos, al maig d'aquest any. "Comptem amb el full de ruta, les reformes i els incentius per a", ha celebrat.Al seu torn, el Govern català es felicita pel seu paper en aquesta incorporació. La darrera edició del, el presidentva visitar l’estand de la companyia i es va reunir amb Robbins, el vicepresident global de la companyia,, i el director general de Cisco a l’estat,. El passat 19 d’octubre, el cap de l'executiu català es va tornar a reunir a Palau amb la cúpula major de l'empresa per abordar els interessos de la companyia a Catalunya i la necessitat de dur a terme aquest impuls tecnològic en recerca i innovació en l’àmbit digital.El nou projecte de Cisco suposa una, segons Robbins. L'empresa ha destacat la complexitat de la cadena de subministraments de microxips i la necessitat d'adoptar un "rol actiu" en la seva descongestió.El centre de disseny de xips s'ubicarà conjuntament a les instal·lacions que ja té l'empresa a Barcelona, concretament al recinte de, una antiga nau industrial rehabilitada del barri del. Es dedicarà al disseny i la creació de prototips de xips, però no a la fabricació com a tal dels semiconductors, un procés que ara mateix es duu a terme principalment a l'Àsia. Part del recinte és utilitzat en part per l'com un centre d'innovació urbana.A més de Cisco,també s'ha compromès a l'obertura d'un laboratori d'innovació a Barcelona amb, gràcies a una aliança amb el, que afegiran uns altres 200 milions públics.

