El Parlament constata la «pèrdua de confiança» en Aragonès

Des del moment en què Junts va decidir sortir del Govern, el partit de Laura Borràs i Jordi Turull ha posat el focus en la solitud del nou executiu d'ERC. Ho ha fet en declaracions públiques, però també ha volgut vehicular-ho a través de vies parlamentàries, com aquest dijous, que el Parlament ha aprovat una moció impulsada per Junts per "constatar" lade la majoria parlamentària en el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Aquesta moció, amb un únic punt, ha rebutdel PSC, Junts, CUP i Comuns, mentre que la resta de formacions, inclosa ERC, s'han abstingut. Vox ha decidit no votar.En la seva intervenció per presentar la iniciativa, el diputat i portaveu de Juntsha culpat Aragonès d'haver-se quedat sol "perquè no compleixen els acords i perquè no són de fiar".Junts va presentar aquesta moció a començaments de setmana i acte seguit els republicans van registrarper intentar modificar el text i que Junts no va acceptar. La intenció dels republicans era que el text no constatés una "pèrdua de confiança" sinó "un canvi en la configuració del Govern" atribuïda a la decisió de Junts de sortir-ne.Tot plegat s'ha discutit amb l'ombra dels pressupostos al voltant de la política catalana. L'executiu té previst aprovar els nous comptes a finals de novembre o a començaments de desembre, i assegura que els vol aprovar amb Junts, CUP i comuns, tot i la mà estesa del PSC per negociar-los. Els republicans pressionen els de Borràs mentre aquests auguren un "tripartit".Hi haurà ampliació.

