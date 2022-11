Ayuso nega el canvi climàtic i acusa l'esquerra de rebutjar l'evidència científica pel «comunisme»

🔴 Ayuso nega el canvi climàtic i acusa l'esquerra de rebutjar l'evidència científica en favor del «comunisme»



✍ @VictorrRodrigo https://t.co/km9gVG81oW pic.twitter.com/aBP5zpszAW — NacióDigital (@naciodigital) November 10, 2022

Sorprenents declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid,, en contra del canvi climàtic i assenyalant l'esquerra madrilenya d'una suposada dèria comunista vers el problema del clima arreu del món. En un enfrontament verbal ambformació que lidera, Ayuso ha negat l'existència del canvi climàtic, l'ha categoritzat com a "gran estafa" per "l'agenda que es vol imposar" i ha assegurat que fruit d'aquesta "agenda" als ciutadans "se'ls imposa un model de consum i de vida que moltes vegades ells no poden afrontar"., i nosaltres hem de posar mesures per pal·liar-lo, però no podem seguir contra l'evidència científica únicament perquè vostès –en referència a Podem-", ha dit, amb el suport de la seva bancada que han deixat anar exclamacions com "té raó" i "és així".Ayuso ha fet aquestes manifestacions durant la sessió de control a l'Assemblea de Madrid en resposta a una pregunta de la portaveu de Podem al parlament autonòmic,, que li ha retret la gestió del seu govern per "combatre l'emergència climàtica".La presidenta madrilenya també ha acusat les formacions de l'esquerra madrilenya de confondre "canvi i emergència" climàtica per imposar "costums" que "empobreixen" i van "contra el consum i les feines". "A parer meuha lliscat durant la Sessió de Control de l'Assemblea de Madrid en què ha assegurat que hi ha un corrent internacional que busca "fer forts" determinades empreses "mentre s'empobreix els ciutadans".

