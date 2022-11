La Fundació Arrels demana ajuda per cobrir un dèficit sobrevingut de més de 400.000 euros

Laha demanat aquest dijous ajuda a la ciutadania per fer front a un. L’entitat ho atribueix a la guerra d’Ucraïna i l’escalada de preus per la inflació, així com una davallada dels ingressos que els solen arribar a través de donatius i quotes.En aquest sentit, tot i que havien previst acabar l’any amb un dèficit negatiu de 325.000 euros destinats a oferir més serveis i recursos, la xifra total s’ha acabat doblant. “Es tradueix en uns”, ha lamentat el seu director, Ferran Busquets. Des del mes de gener del 2022, l’entitat ha atès 2.169 persones, una xifra superior a la de tot l’any passat i un 70% més que fa deu anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor