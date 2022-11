El Parlament insta el Govern a doblar la partida per al lloguer social en els pressupostos de 2023

La majoria de grups parlamentaris han aprovat aquest dijous una moció d'En Comú Podem que insta el Govern adel parc públic de lloguer social i arribar a destinar-hi 1.500 milions d'euros el 2023, un element que hauria d'aparèixer reflectit en elsque el Govern d'ERC està enllestint després de la sortida de Junts del Govern. La majoria dels grups han votat a favor d'aquest punt de la moció, però, com també ho ha fet Vox.Ha estat la diputada dels comunsqui ha advertit que l'acord de pressupostos dependrà "molt" del que es faci en matèria d'habitatge, i també ha criticat a ERC per haver incomplert allò anunciat en el compromís d'investidura d'arribar als 1.000 milions d'euros en polítiques del sector. "Perquè hi hagi un compromís pressupostari, ha d'haver-hi un pressupost", ha replicat el diputat d'ERC, que ha valorat que, més enllà de les xifres concretes de la inversió, allò important és que la partida pressupostària siguien el temps per avançar en polítiques d'habitatge.Més enllà d'aquest punt de la moció, el Parlament també ha aprovat altres punts que insten el Govern a presentar en el termini de dos mesos unamb recursos i unper "eliminar" les llistes d'espera a les taules d'emergència, ampliar el parc públic de lloguer amb un mínim de 5.000 habitatges el 2023, i abordar reformes per fer efectiu l'impost sobre habitatges buits.A més, ha demanat incrementar fins aels pressupostos per a lesi evitar "al màxim" els desnonaments, reforçant l'atenció a les persones desnonades i estudiant crear unitats específiques per famílies vulnerables en municipis de més de 20.000 habitants.

