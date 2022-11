Denuncien Glovo per «actuar com un càrtel» amb la coordinació de riders autònoms

El recentment presentat(TAS) haa la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) per "" amb la coordinació dels riders autònoms. L'organització, encapçalada per Élite Taxi, Taxi Project i Riders x Drets, denuncia que la plataforma de repartiment a domicili fixa les condicions comercials dels autònoms que treballen per l'empresa sense que ells puguin decidir sobre aspectes com els preus de cada carrera per repartiment.Per altra banda, des del TAS també acusen Glovo d'respecte a la resta d'empreses atès que, suposant que els seus treballadors són autònoms, la plataforma s'o complir amb la llei de prevenció de riscos laborals. En la roda de premsa, l'advocada Montserrat Ribot ha detallat que es tracta d'. Segons ha indicat, les sancions podrien escalar fins a un 10% de la facturació de les companyies.Concretament, Ribot ha apuntat que Glovo estaria infringint l'de la llei de la defensa de la competència pel que fa a la suposada presa de decisions unilaterals sobre les tarifes dels seus riders i altres aspectes comercials, i de l', en aquest cas per competència deslleial amb la resta d'empreses del sector que sí que tenen contractats els seus treballadors.El TAS, que s'ha presentat com una organització pero per altres vulneracions de l'economia de plataformes, s'ha dissenyat per anar "en contra de qualsevol mena d'empresa que atempti contra els drets dels treballadors" i també per fer "lobi i pressió" a les institucions. Així ho ha anunciat aquest dijous al migdia el portaveu de l'organització i també membre d'Élite Taxi, Tito Álvarez: "".

