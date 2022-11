Les terrasses de la pandèmia es consoliden als carrers de Barcelona

Lesautoritzades durant la pandèmia de la Covid-19 esals carrers de. L'Ajuntament ja ha autoritzat laque substituiran els blocs de formigó provisionals col·locats el 2020 i delimitaran l'espai que ocupen les taules a l'exterior -que seran gairebé 1.500 més de les ordinàries- dels establiments de la ciutat.Eldesprés de l'estiu i, segons ha informat el Gremi de Restauració de Barcelona aquest dijous al matí, laés concloure la col·locació de les plataformes durant elgràcies al "canvi de tendència" del consistori. Tot i això, adverteixen que tot dependrà de l'Ajuntament, tant pel que fa a l'autorització de les sol·licituds pendents com a les ja denegades, on s'ha interposat recurs administratiu.i aquestes 500 ja estan autoritzades", ha detallat la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, després que el Gremi hagi fet públiques les dades a primera hora del matí. Ara bé, Sanz també ha deixat clar que no totes les restants seran autoritzades, ja que no compleixen els criteris de l'ordenança. "Difícilment les denegacions seran més altes que les aprovades", ha matisat la tinenta d'alcaldia.Les noves terrasses de la ciutat estan basades eni hi hadiferents per adaptar-los a les característiques particulars dels diferents carrers i places. Així es podrà trobar des d'una superfície de formigó amb rampa d'alumini i jardineres d'acer a mòduls d'acer amb paviment de fusta i jardineres metàl·liques, passant per plafons de formigó armat i jardiners metàl·liques o una plataforma formada de fusta de boscos de proximitat.El cost d'aquestes plataformes se situa entre els, depenent del model, i també hi influeix l'alçada de les jardineres escollida pel restaurador. A més, la mida de la plataforma també fa variar el preu d'aquesta, tenint en compte que serà menor si és per a quatre o més taules. Per acompanyar els restauradors en l'adquisició de plataformes,ha creatEl Gremi sol·licitarà formalment que s’obri unaa fi que els restauradors que no havien entès correctament el procediment puguin beneficiar-se de l’ajut.Actualment, els districtes amb més plataformes autoritzades són l', tenint en compte que el primer concentra el 36% de les peticions de consolidació. A Sants-Montjuïc hi ha un fenomen important que es veu traduït amb les noves terrasses: les voreres estretes de molts dels carrers no permetien als restauradors tenir taules a l'exterior i ara podran tenir una llicència ordinària.El president del Gremi, Roger Pallarols, també s'ha pronunciat sobre la reducció horària de les terrasses de la ciutat . "La ciutat de Barcelona no té cap problema amb els horaris de les terrasses,", ha lamentat des del barri de Poble-sec, on ha assegurat que els problemes es donen a "altes hores de la matinada".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor