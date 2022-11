El CAC adverteix TV3 de «mala praxi» en una peça del Govern al Telenotícies

El ple del(CAC) ha aprovat un acord en què es constata que dues notícies emeses persobre la viabilitat delno van vulnerar el principi del, per bé que el Consell puntualitza que el fet que una de les peces només inclogués dues veus de la mateixa línia política de l'executiu s’ha d’entendre com un cas de "". L’acord va ser aprovat per unanimitat.L’actuació del CAC es va iniciar arran d’una queixa de, els quals van denunciar que una notícia apareguda en el TN Vespre del 16 d’octubre sobre la situació de minoria parlamentària de l'executiu només va comptar amb les intervencions de dos actors polítics vinculats a ERC. Així, la peça incloïa declaracions de l’exconsellera de Benestar i Família i exdiputada d’ERCi el membre de l'executiva d’ERCSegons la denúncia, l’obligació d’un mitjà públic hauria de ser facilitarobjectius o que representin parers contraposats, però que en el cas en qüestió únicament s’havien aportat dues opinions de persones que defensen obertament les sigles a les quals pertanyen i que coincideixen amb les del Govern. Elva analitzar aquesta notícia juntament amb la precedent, que feia referència als suports parlamentaris que necessita el Govern per aprovar els pressupostos i evitar-ne una pròrroga.L’informe tècnic del CAC conclou que la primera notícia, la referida als pressupostos, va incloure temps de paraula d’(50 segons), del Govern (22 segons), de Junts (12 segons) i d’(8 segons). Totes les intervencions es van realitzar en forma d’insert, tret de la de Junts, que es va presentar a partir de la sobreimpressió a la pantalla d’un tuit. Pel que fa a la segona notícia, i objecte de la, el CAC constata que només va incloure temps de paraula d’ERC (50 segons), de manera que, pel que fa a la diversitat de veus en aquesta notícia concreta, no va incorporar punts de vista diferents.La part dispositiva de l’acord del CAC assenyala, en un primer punt, que per avaluar l’observança deles requereixen períodes de temps prou llargs per situar les dades en un context ampli i que, en conseqüència, no hi ha una manca d’observança de l’obligació del pluralisme. En un segon punt, l’acord fa constar que en la peça que aborda les aliances que necessitarà el Govern per a la seva"no s’hi incorporen punts de vista diferents que permetin contrastar posicionaments".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor