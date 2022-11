La docusèrie sobre els Pujol Ferrussola s'estrenarà a HBO Max el 24 de novembre

L'equip de la docusèrie «La Sagrada Família», encapçalat pels directors David Trueba i Jordi Ferrerons Foto: Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery estrenarà la docusèrie sobre elsLa Sagrada Família el proper 24 de novembre a(només el primer capítol). La sèrie consta de quatre capítols d'una hora i està codirigida per. L'argument s'endinsa en l'entramat liderat per la família i recorre durant més de 60 anys la història de la figura dei el seu cercle familiar.Lacompta amb la participació de més d'un centenar de personalitats del món de la política, el periodisme i la magistratura que han col·laborat o estudiat l'expresident de lai membres de la seva família. Trueba ha explicat que la saga familiar dels Pujol està "esquitxada d'anècdotes, incidents i episodis memorables"."Pocs materials humans poden ser més rics per retratar un temps i un. La nostra idea és donar al material un tractament, on els afanys i l'ambició determinen també el destí final dels", ha detallat el director. Així, assegura que són "fidels" als, sota la "convicció" que s'està davant d'un personatge "icònic".

