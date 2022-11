L'esborrany de l'informe de Cuevillas proposa sancionar Dalmases amb una amonestació pública i sense multa

Una amonestació pública i cap multa. Aquesta és la proposta del president de la Comissió de l'Estatut dels Diputats,, per penalitzar l'actitud intimidatòria del diputat de Juntsamb la subdirectora del FAQS. L'esborrany de l'informe, avançat pel diari Ara i al qual ha tingut accés, justifica que n'hi ha prou amb una amonestació "tenint en compte que es tractaria d'una infracció lleu i que s'ha produït una acceptació dels fets per l'expedientat, que ha manifestat les seves disculpes".Els partits, reunits la setmana passada per activar la via parlamentària per sancionar Dalmases després que aquest també s'hagi vist obligat a dimitir com a vicepresident de Junts, van acordar que Cuevillas seria l'encarregat de presentar un esborrany, però ara poden presentar, que es debatrà i votarà durant la sessió convocada per aquest divendres a les. En aquesta trobada, hauran de trobar el consens per elevar un document final a la mesa del Parlament, que serà l'encarregada de dictaminar i imposar la sanció final: el codi de conducta de la cambra catalana preveu per infraccions lleus multes de fins a 12.000 euros, mentre que en infraccions molt greus es pot proposar al ple que acordi la suspensió temporal del diputat.La norma en la qual es basa la revisió de l'actitud de Dalmases és el, que estableix que els diputats han de mantenir "una conducta en tot moment respectuosa" amb els altres diputats i amb els ciutadans, i també estableix que la col·laboració amb els mitjans de comunicació s'ha d'orientar "a favor del dret a la informació i del dret dels ciutadans a tenir una opinió formada".

