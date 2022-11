Així és l'anunci de la loteria de Nadal d'aquest any

Falta un mes i mig per al sorteig extraordinari de la, de manera que aquest dijous ja s'ha posat en marxa la campanya més intensa de venda de dècims. El proper 22 de desembre es repartiran, fet que suposa 112 milions més que l'any passat, quan se'n van repartir 2.408 milions.Així ho ha indicat aquest dijous el president de Loteries i Apostes de l'Estat,a la presentació en roda de premsa de la tradicional campanya publicitària del sorteig extraordinari de Nadal a la Reial Casa de la Moneda de Madrid. L'anunci televisiu, sempre molt esperat, constarà dei vinculades a la compra de dècims.Aquest any, l'emissió de números consta dequan n'hi havia 172 sèries, de 100.000 números cadascuna. Aquesta emissió és de 3.600 milions d'euros, dels quals es reparteixen un 70% en premis, és a dir, que es repartiran 2.520 milions d'euros. "La Loteria de Nadal és un element comú de la nostra memòria col·lectiva, és", ha assenyalat el president de Loteries i Apostes de l'Estat.Aquest any, amb el dibuix del dècim, es torna a homenatjar la cultura. En aquesta ocasió,obra de Carlo Marattti i ubicada al museu del Prado, és la il·lustració escollida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor