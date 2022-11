Una dècada del carril bus-VAO a la C-58: la via que no ha complert amb les expectatives

Intel·ligència artificial

Autopista C-58 a l'altura de Barcelona Foto: Diputació

Ara faque va entrar en funcionament una de lesdels últims anys: el, que uneix Ripollet amb Barcelona. Gairebé set quilòmetres per facilitar l'entrada i sortida de la capital catalana cap a la comarca vallesana i a la inversa per a-inicialment amb tres o més ocupants i actualment a partir de dos- i d'altres. Una obra ideada sota la presidència del tripartit, ambde president, i inaugurada amb la Generalitat liderada per Artur Mas i que“Ha funcionat de la manera esperada”, sosté en declaracions ael coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit (SCT),, és a dir, s'ha captat de, cosa que, s'assimila a infraestructures d'aquest tipus, afegeix. Sent els anys 2015 i 2019 els que més vehicles va arrossegar: 6.253 i 5.844, respectivament, dels qualsen ambdós casos. En l'actualitat s'està "al voltant del 4%" després deEl Govern el 2012 va estimar queaquest ramal -sense comptar ni automòbils elèctrics ni amb etiqueta ECO-. Unes xifres que no s'han assolit i que Llatje justifica que s'hi hagin aproximat pràcticament tres anys després de la inauguració pels. I és que al principi tenia horaris d'obertura -els caps de setmana estava tancat- i sentits de circulació -matí direcció Barcelona i a la tarda de sortida-, fins alno es va obrir en els dos sentits. Aquests són el nombre de vehicles que l'han fet servir cada any.Llatje admet que el carril bus-VAO és, perquè és “una obra cara, i també de manteniment” i que tingui “aquest top suprem del 5%, igual que arreu del món,”. Per a ell, però, aquest projecte s'hauria d'acompanyar d'altres mesures, com per exemple, “unper aquells vehicles que no s'agrupen i aleshores, es pot pujar aquest percentatge”.A més, el coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària del SCT insisteix que hauria d'estar. Per això, recalca que "s'haurà tocat sostre" en l'ús d'aquest accés i insisteix que "les captacions no variaran d'aquests números.Per tal d'optimitzar la infraestructura d'enllaç entre el Vallès i Barcelona s'està estudiant, amb la voluntat d'enxampar aquells vehicles que l'utilitzen, malgrat. “Hem de fer proves”, diu i és que en aquesta dècadaque se saltaven la normativa de pas, el segon motiu de multa més comuna, després de l'excés de velocitat.

Gairebé un milió de passatgers

Una via sense morts

Una altra de les finalitats del carril bus-VAO erai el Departament de Territori i Sostenibilitat d'aleshores va impulsar les línies d'autobús-marcades per un increment de la freqüència i la reducció del temps del viatge-:, entre d'altres. Aquestes dues expedicions s'han traduït en, duplicant els usuaris totals de 2012.Entre Ripollet i Barcelona la progressió és evident i arriba al, amb pràcticament 900.000 viatgers. Una situació que també es replica en els trajectes entre les capitals vallesana i catalana, amb un, passant de 8.292 a 197.581 entre 2012 i 2019. Una dinàmica que es(2020 i 2021).La viaen aquests 10 anys i, de fet, únicament una quatre dels quals greus . Un fet que Llatje atribueix al traçat de la mateixa carretera, que no convida a prémer l'accelerador, i a les sancions . En aquest sentit, apunta que circular superant al límit s'ha traduït en. Especialment cridaner el 2017, amb 17.995. Des de 2019 (12.850) s'ha rebaixat la xifra fins a les 1.694 que es porten enguany.

