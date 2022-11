Per què critiquen «La Marató» de TV3 després de fer pública la cançó de Pol Granch?

🥁 No et perdis “Torno a ser jo” interpretat per Pol Granch al disc de La Marató 2022 #LaMaratóSempreBatega

📢 Des d’avui el disc en streaming a @AppleMusicES 👉 https://t.co/uHZ2tkaGg0, o si vols, reservar-lo a 👉 iTunes https://t.co/PzKrx4byoN https://t.co/MkQ3DxqN08 pic.twitter.com/To0eaXbaM4 — TV3.cat (@tv3cat) November 8, 2022

Pol Granch, desde que me la liaste en la fiesta de Los 40 de 2019, cuando me trataste como una putísima mierda, llevo calladita.

Sales en Élite, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado.

Por mi parte: que te jodan 😘 — Sara Socas (@socasmc) July 6, 2021

Marc Seguí i Pol Granch: piulades masclistes, feixistes, homòfobes i racistes

Les piulades de Pol Granch Foto: Twitter

Les piulades de Marc Seguí Foto: Twitter

Recycled J denunciaba esta situación en su cuenta de Instagram, sin dar nombres, y está claro que se refiere a personas como Marc Seguí, que utilizan la estética queer en sus videoclips y después sale a la luz su verdadero posicionamiento. Samantha Hudson nos lo cuenta. pic.twitter.com/IdQl8v8z26 — Trigonometry (@ThreeNotas) July 6, 2021

aglutina cada any un seguit de cantants, grups i artistes per interpretar diverses cançons i confeccionar el seu ja mític disc per a recaptar fons en la seva causa benèfica. No sol ser objecte de polèmica qui hi va o qui hi participa, ja que fins i tot, hi han participat artistes de parla castellana interpretant cançons en català. Ara bé, el disc de La Marató del 2022 ha escalfat motors amb una forta polèmica: la participació decontra la jornada solidària de TV3. El cantant, assenyalat per comportaments misògins, homòfobs i altres polèmiques dels últims mesos, ha interpretat un dels temes d'Oques Grasses més estimats pel públic.Pablo Grandjean -el seu nom artístic és el de Pol Granch- va assolir la fama gràcies a la seva victòria al programa X Factor de Telecinco. Des de llavors va aconseguir situar diverses cançons entre les més escoltades de les llistes d'èxit, assolint la cima amb el tema), i el seu posterior remix amb Rauw Alejandro. També ha participat com actor a la sèrie Élite, on forma part del repartiment des de la temporada 4. Des del 2021, però, la seva reputació es va desplomar en picat per una acumulació d'actituds, comportaments i improperis masclistes, misògins o, fins i tot, homòfobs.L'agost de 2021 va protagonitzar una sonada polèmica contra la seva exparella, la també cantant. No era ni la primera ni l'única misògina, però va ser la gota que va fer vessar el got. En un moment d'un dels seus concerts, entre escarafalls i imitacions molt feridores, Granch va imitar el to i la veu de la seva exparella en el moment de cantar, la cançó que van crear tots dos. A més, en un altre tema, va modificar la lletra per enviar una indirecta rancorosa contra Lacunza. Això va detonar en una onada de crítiques contra ell.La rapera i freestyler de hip-hopcampiona d'Espanya de les batalles de galls, va revelar el juliol de l'any passat el maltractament rebut per Granch durant la festa dels 40 Principals del 2019. A través d'un fil de piulades, Socas relatava com "l'havia empentat" i l'havia "faltat molt al respecte".La llista de desastres no finalitza aquí. Els dos autors de la cançó Tiroteovan haver de disculpar-se públicament per tot un llista de piulades masclistes, homòfobes, racistes i feixistes que havien fet entre 2013 i 2017.Els dos, en especial Granch, van ser molt criticats, sense haver "modificat cap dels seus comportaments tòxics" fora dels escenaris, segons la majoria dels músics que s'han mostrat molt en contra d'ells. Un dels cantants més aplaudits en criticar Seguí i Granch va serGranch no es va pronunciar mai de totes aquestes polèmiques i tampoc ha dit res al voltant de la cançó interpretada per a TV3. La cadena pública de Catalunyasobre la polèmica despertada a les xarxes. El cantant madrileny segueix promocionant el seu nou treball arreu dels mitjans.

