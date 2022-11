Elsal món de l'esport donen lloc a la imaginació. En molts casos, però, s'inspiren en cançons ja existents, fet que també ajuda que es vagin renovant quan veuen la llum nous temes que arrasen a les festes. Un dels que ho ha fet aquest any és la col·laboració entre el cantanti el productor, el conegut també com a. I ha arribat fins al Barça.Tal com es pot veure en una vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials, el col·lectiuapareix alfent la seva pròpia versió de la tornada de la cançó. "Barça ale, aquí arriba l'afició culer, porto a la memòria la teva història, la teva grada groga et durà fins a la glòria", s'escolta des de la grada on se situen els grans animadors del Palau.

