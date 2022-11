Xi Jinping demana a l'exèrcit xinès que «es prepari per a la guerra»

La situacióal món es troba en un dels moments més tensos de les últimes dècades i una nova mostra de l'escalada arriba des de la. El presidenthauria demanat a l'exèrcit xinès que "es prepari per a la", segons explica aquest dijous el The Guardian citant com a font un portaveu deldel mateix país asiàtic.L'ordre de Xi Jinping és clara: "enfortir de manera integral l'en preparació" per l'arribada d'unbèl·lic a gran escala. En un congrés de la formació comunista ja va advertir que hi ha "tempestes perilloses" a l'horitzó de la Xina. "Centreu tota l'energia en la lluita, en treballar intensament peri millorar la capacitat de", ha demanat a l'exèrcit.El president xinès creu que el país que presideix es troba en una situació de"inestable i incerta". Però a què es refereix? Segons experts consultats per The Guardian, el missatge aniria dirigit als, però no en el marc de les relacions ambi la guerra a, sinó per la situació a. La Xina encara reivindica l'illa com a seva i els Estats Units dona suport cada cop més evident al govern deDurant l'elecció per tercer cop de Xi Jinping al 20è congrés comunista de la Xina fa unes setmanes ja es va veure un enduriment envers Taiwan. En la vigília del congrés, Xi va refermar queno pensava renunciar a l'ús de la força per "reunificar" un dia la Xina. S'inclourà en els estatuts del partit el rebuig frontal a la "" de l'illa.Això, més l'enfortiment en el si de lamilitar de generals falcons que preconitzen un enduriment de lacontra Taiwan anuncia un enduriment del clima internacional a la regió. Els Estats Units ja han expressat recentment que consideren estratègica la preservació de l'actual estatus de l'. La situació, doncs, no convida a l'optimisme.

