Què són les mares de dia i per què a Terrassa es demana «no criminalitzar-les»?

Pàgina web de la mare de dia l'Escoleta Terrassa, de l'Anna Petit Foto: Cedida

Una opció que escullen cada vegada més famílies

Un cas pendent d'estudiar per la Síndica

La setmana passada va esclatar una bomba mediàtica que va mobilitzar el sector educatiu i les escoles bressol: el Departament d'Educació va detectar "irregularitats molt greus" en un centre de suport familiar a Terrassa amb més de 30 infants a càrrec , en alguns mitjans anomenat "mare de dia". En l'expedient, Educació certificava que el centre. Davant la notícia, les llars d'infants privades de Terrassa es van mobilitzar per reclamar una regulació clara per a les "mares de dia" i centres que desenvolupessin la cura de la mainada, i al seu torn van emprar l'altaveu de l'Sense que hi hagi una normativa clara i ade la Generalitat que reguli la feina de les mares de dia, espais de criança i centres de suport familiar, l'i lareivindiquen que una mare de dia és unaque cuida i ensenya a infants de 0 a 3 anys en un pis particular. S'estableix que elS'han donat casos de centres que han llogat locals per fer aquesta funció, fet que les convertia més aviat en escoles bressol encobertes -i el que antigament s'anomenaven ludoteques- i en ocasions sobrepassant el límit d'infants per educadora.Ara bé, les mares de dia que vetllen també per una regulació del sector lamenten que aquest cas -i els altres que no compleixen amb les mesures de seguretat idònies per a la mainada- les posin a totes dins del mateix sac. "Som les primeres que volem el decret. Hem de col·laborar amb les escoles bressol, no volem cap guerra. Nosaltres comptem amb l'assegurança de protecció civil necessària i ens regim per Navarra, on sí que s'ha aprovat la llei", expressaque es dedica a aquest rol des de fa set anys i empra dos pisos particulars per educar nens i nenes.A més, Petit comenta que l'havien acusat directament de ser el centre irregular objecte de l'expedient d'Educació, fet que ella rebat i assegura que l'han confós amb l'altre espai de criança, que al seu torn també denega que sigui culpable. El centre acusat en qüestió seria un local que funcionaria també com a, i"Som un centre de suport familiar, som dues educadores amb només 7 infants a càrrec", van declarar. El centre, tot i tenir l'ordre de cessament immediat, segueix operatiu, i fonts properes a l'espai han afirmat que, definitivament, havien vist com furgonetes arribaven amb paqueteria.Aquest diari s'ha posat en contacte amb dues mares que van dur els seus fills a l'Escoleta Terrassa, d'Anna Petit, i ambdues s'han mostrat molt satisfetes amb l'educació que van rebre. "És una, per això vaig decidir escollir-la davant d'una escola bressol. No s'han de criminalitzar les mares de dia perquè hi hagi casos puntuals que no fan les coses bé. Estic segura que l'ordre de tancament no va per l'Anna", afirma Davínia Ligero, que va dur en Xavi i la Rita al pis de l'Anna.és mestra i porta el seu fill Jan actualment a l'Escoleta Terrassa, i té clar que quan nasqui la seva filla també la durà. "Quan vaig veure la notícia i deien que podia ser l'Escoleta de l'Anna el centre amb negligències, em vaig espantar, perquè no vull portar els meus fills a cap lloc més", expressa. "Soc conscient que no hi ha tant de control sanitari ni d'accessibilitat, però el meu fill se sent com a casa. No ho canviaria".perquè asseguren que beneficiarà tant als infants com als espais de criança i les escoles bressol.De la mateixa manera, pensen moltes famílies de la ciutat, ja que prop d'un centenar d'infants de 0 a 3 anys s'eduquen en mares de dia de Terrassa. Segons les llars d'infants privades, uns 10 espais funcionarien amb aquestes característiques, quatre d'ells amb clares negligències i en locals.informa que s'ha reunit amb el col·lectiu per donar visibilitat a la seva postura, i que els agradaria parlar amb Educació i amb les llars d'infants privades per arribar a un consens."Som una opció legítima, i per davant de tot hi ha el dret de les famílies de decidir on duen els infants. Cada vegada n'hi ha més que escullen les mares de dia, també perquè no volen escolaritzar els seus infants de tan petits. Així i tot,, expressa la Tatiana, que assegura que les administracions no juguen al seu favor, tot i queen aquests models de cura de la mainada. Per exercir de mare de dia s'ha d'escollir entrei és complicat assolir les assegurances necessàries, com la de responsabilitat civil.Les escoles bressol de Terrassa van dur el cas del centre amb "irregularitats molt greus" a la, que ha obert un greuge per estudiar les causes i es troba en espera d'una resposta de l'Ajuntament. El Consistori va declarar que ha posat en marxa "i dur a terme les inspeccions que calgui.Així i tot, no és l'únic centre de suport familiar on s'hi han detectat anormalitats. L'Ajuntament deva aprovar una ordenança que havia de reglamentar els espais de la ciutat que s'empressin per a la cura d'infants, tant si es designaven mares de dia com espais de criança o centres de suport familiar, però les llars d'infants privades del municipi asseguren queva afirmar que en algunes poblacions -com Granollers, Mataró i Lleida- s'havien detectat, fins i tot, cafeteries que empraven la part del darrere com a espai per cuidar d'infants. "Fa 15 anys que estem denunciant casos així als ajuntaments, i l'únic que ens ha respòs és el de Terrassa, tot i que segueixen sense actuar. És un problema de tot Catalunya". En aquest sentit, la síndica municipal va recomanar portar el cas a la, perquè se'n fes càrrec el Departament d'Educació.

