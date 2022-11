Les primeres confirmacions del Canet Rock 2023: Els Amics de les Arts, The Tyets, Suu...

Elha anunciat aquest dijous les primeres confirmacions per a l'edició d'aquest 2023.són els primers grups confirmats de la pròxima edició del festival, que se celebra a Canet de Mar. En un comunicat, els organitzadors del festival han explicat que The Tyets debutarà al Canet i Els Amics de les Arts aterraran a l’escenari després d’una temporada en silenci per preparar el nou disc.Els Catarres i Suu tornaran al Canet Rock. Des de l'organització han explicat queper la novena edició que se celebrarà l’1 de juliol. El certamen espera tornar a reunir 25.000 persones davant el mateix escenari durant 12 hores de música.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor