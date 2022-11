Batlle reivindica el descens dels delictes a Barcelona davant la percepció ciutadana d'inseguretat

La mitjana de denúncies perés de tres al dia i la percepció d'inseguretat a la ciutat està en augment constant. Tot i això, el tinent d'alcaldia de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona,, assegura que les dades objectives mostren que hi ha un "", també els mesos d'estiu, quan les incidències han baixat fins a un 12% a la capital catalana, segons ha indicat.Davant l'augment d'apunyalaments a la ciutat, que és causat per l'increment de persones que circulen per la via pública amb una arma blanca -un fet que Batlle cataloga com la "cultura de la navalla, importada d'altres països, i un problema comú a les grans ciutats espanyoles"-, la pales detectores d'armes blanques, que s'utilitzaran en llocs "demultitudinaris", de formai sempre que hi hagi una "" o es tingui indicis que algú en pot portar. "Un mil·límetre és la distància entre la rascada i la mort", ha advertit el tinent d'alcaldia per justificar els nous controls amb pales detectores en grans concentracions, que ja estaran presents a la festa de Cap d'Any de l'Avinguda Maria Cristina.La inseguretat augmenta exponencialment al districte de Ciutat Vella i laté un paper rellevant. "Necessitem", ha exigit Batlle, després que aquest dimarts el govern municipal demanés a Interior crear una unitat específica dels Mossos per lluitar contra el narcotràfic . Davant l'augment de consumidors de droga als carrers del centre, sobretot al barri del Raval, la Guàrdia Urbana ha incrementat un 25% els efectius destinats a Ciutat Vella, ja que reconeixen que hi ha un "problema": "La part més conflictiva és la part que més es visita".Un altre factor que contribueix a la inseguretat ciutadana són les, com ara els narcopisos i la gent que ven i lloga claus perquè es pugui entrar als habitatges. Per aquest motiu Batlle hade les ocupacions que afecten persones i que, en alguns casos, ha indicat, són "vulneracions per part de la propietat".Sobre la, el tinent d'alcaldia ha assegurat que estan en un moment "dolç": "Sempre he defensat una col·laboració estreta entre les forces policials". Tot i això, Batlle hacontra el conseller d'Interior, Joan Ignasi, perquè, tot i que el Ministeri d'Interior ho va autoritzar el març passat. A més, el dirigent del PSC ha criticat que Interior "té parat" eldes de fa temps i ha lamentat ladel Departament aentre Mossos i Guàrdia Urbana.

