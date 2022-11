Es produeix una trama de «The West Wing» a la vida real: guanya les eleccions un candidat demòcrata mort

Una de les trames més interessants de la quarta temporada de la totèmica sèrie(coneguda aquí com) és la incorporació d'un nou membre a l'equip de gabinet del. Un jove escriptor de discursos,, aconsegueix que el seu candidat demòcrata al districte 47 de California sigui escollit... tot i que estigui mort. Aquesta gesta ha deixat de ser una ficció creada per Aaron Sorkin després quefa 39 anys que representa aquesta zona concreta de l'estat de Pennsilvània al Congrés dels Estats Units. Aquestes eleccions de mig mandat es va tornar a presentar, però malauradamentper culpa d'un limfoma. Tot i això, ha aconseguit guanyar les eleccions una altra vegada. La situació, però, té circumstàncies especials.Quan DeLuca va morir, fa pràcticament un mes, ja era massa tard per canviar les paperetes electorals, per la qual cosa va continuar figurant com a candidat pel 32 districte legislatiu de Pennsilvània. Als comicis,, i van decidir no presentar cap membre del GOP. La seva única oponent va ser la candidata del Partit Verd, Queonia Livingston, que va rebre el 14% dels vots.que ha acabat convertint-se en una realitat en la política dels Estats Units. La història principal de les darreres dues temporades explica com un jove senador d'origen sud-americà assoleix la nominació del partit demòcrata, trencant totes les expectatives. Per a la seva campanya presidencial se suma en tiquet a un dels més veterans del partit i, després d'una dura pugna amb un candidat republicà d'alt nivell, guanya la presidència.

