Controlat l'incendi a la depuradora del Prat de Llobregat i desconfinada la zona afectada

L'origen de l'incendi

han donat per controlat l'incendi a la depuradora del Prat de Llobregat després de treballar tota la nit en les tasques d'extinció del foc. Després d'activar-se durant hores, aquest matí ha passat a una fase d'alerta i, per tant, s'ha aixecat el confinament de 500 metres al voltant de la depuradora. Ara per ara, els Bombers treballen a la zona amb 12 dotacions més i segueixen inundant amb escuma la zona afectada per les flames. Així intenten evitar que revifin.L'(ACA) també ha informat de laal tram final del riu Llobregat i les platges del Prat. Això no afectarà el subministrament d'aigua de boca, asseguren, i, per tant, no tindrà cap mena de conseqüència a les llars de la zona.Una línia d'alimentació d'alta tensió ha quedat afectada per l'incendi i la depuradora ha quedat sense subministrament, provocant que per això es vegi afectada la qualitat de l'aigua d'aquell tram del riu.Aquest fet provoca que les aigües no es puguin tractar i s'aboquen directament per un sobreeixidor cap al riu Llobregat, una zona molt propera a la desembocadura.A tres quarts de deu de la nitProtecció Civil va activar a les 23.17 hores en fase d'emergència el Pla especial per risc químic Plaseqcat després que els Bombers informessin que a la zona s'emmagatzemaven productes químics que podien ser potencialment perillosos. Es va establir també un perímetre de confinament de 500 metres al voltant de la indústria. Els Bombers van activar fins a 24 dotacions. Entre aquestes hi ha el Grup Operatiu de Suport (GROS) i el de Riscos Tecnològics (GRIT).. L'estratègia dels bombers ha consistit en el muntatge de tres línies d'aigua mixtes per poder extingir l'incendi. El foc ha afectat dipòsits de fibra de la depuradora emmagatzemats en tres contenidors d'uns 1.000 litres cadascun.

