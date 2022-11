La Fiscalia demana que els síndics de l’1-O siguin jutjats al Suprem

Laha demanat que els cinc síndics electorals de l'1-O siguin jutjats al, atès que un d'ells,, és aforat per ser diputat al Congrés per Junts, segons ha avançat El nacional i han confirmat a l'ACN fonts jurídiques. El ministeri públic considera ara que és el Suprem l'òrgan competent per jutjar els cinc síndics, peren cas que es jutgessin en òrgans diferents.Els síndics van ser absolts dels delictes de desobediència i usurpació de funcions pel Jutjat del Penal número 11 de Barcelona però, el juliol passat, l'va ordenar repetir el judici. Ara la Fiscalia demana que la causa es derivi a l'alt tribunal espanyol, perquè, per bé que, hi ha una connexió material entre ells que fa necessari que siguin jutjats davant del mateix tribunal.A l'informe, la fiscal encarregada de la causa recorda que en la resolució dictada per l'Audiència Provincial de Barcelona s'indicava que una de les encausades,, havia estat nomenada consellera d'Igualtat i Feminismes, per la qual cosa estava aforada davant del. A aquesta circumstància, a més, hi suma el fet que Josep Pagès és diputat per Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, el que fa que estigui aforat davant del Suprem.A parer de la Fiscalia, això fa que calgui "" i la seva opinió és que s'ha d'enjudiciar tot en una mateixa causa, per a aforats i no aforats, atès que existeix una "" entre els fets atribuïts a tots ells. L'enjudiciament per separat, afegeix el ministeri públic, "generaria el risc d'incórrer en resolucions contradictòries i donar respostes heterogènies davant d'uns fets idèntics". Per això, considera que el Tribunal Suprem és l'òrgan competent per jutjar els cinc síndics, atès que és el "".

