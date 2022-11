Peixos voladors, llangardaix i ratpenat: troben centenars de criatures mai vistes al fons de l'oceà

per NacióDigital,

Anguiles brosmi cegues, peixos llangardaix d'aleta alta, peixos trípode, peixos voladors de sis espècies diferents i peixos ratpenat. Són algunes de les espècies "increïblement estranyes" que un equip d'oceanògrafs i biòlegs marins de l', a Austràlia, han descobert en una expedició al fons marí de les, segons ha informat l'"Australian Broadcasting Corporation" (ABC).L'expedició va començar el 30 de setembre d'aquest any, a 2.500 quilòmetres de la costa occidental australiana, i va durar 35 dies. "Estem realment entusiasmats amb la perspectiva de, fins ara ocultes", va explicar el curador principal d'invertebrats marins de MV,, abans d'iniciar l'exploracióAra, O'Hara estima que fins a un terç de les espècies que han recol·lectat poden ser noves per la ciència. "Els resultats d'aquesta investigació seran més que valuosos per la nostrai l'impacte que els humans estan tenint sobre aquests", ha explicat el director executiu dels Museus Victòria,

