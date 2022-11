Conduir un Fórmula 1 pels carrers de Manresa serà possible a partir de divendres

El Fórmula 1 passant a tocar de la Fàbrica Nova Foto: Gedi Media

També amb simuladors professionals

L'«streamer» manresà Norman López Foto: Gedi Media

Tot va començar com un mem

Laaterra a. Ho fa de forma virtual en un circuit que transcorre per carrers de la ciutat de Manresa i en el que són clarament reconeixibles alguns dels elements més emblemàtics como el, entre d'altres. Aquesta innovadora proposta ha estat ideada per l'streamer i creador de contingut, el creador de contingut en català amb més seguidors i més vist, juntament amb el seu equip deEl("") estarà disponible per al videojoc, un dels més importants de la simulació d'automobilisme o simracing. La presentació del circuit es farà al canal de Twitch de Normal López aquest divendres 11 de novembre a les 19 hores i dissabte a partir de les 11:30 del matí, amb l'emissió en directe de diferents especials per a l'ocasió. El circuit, en el que es poden reconèixer els carrers i elements arquitectònics de la ciutat, es podrà descarregar dissabte a la plataforma Race Department . Tots els aspectes relacionats amb el circuit circulen a xarxes socials amb l'etiqueta #ManresaGP.Es tracta del primerque és fictici, però que està dibuixat sobre un traçat realista. Amb poc més de 5,3 quilòmetres i 28 corbes, és unper a les persones que hi vulguin jugar. Això és així perquè s'ha procuratperquè el circuit sigui fidel i reconeixible amb la realitat urbanística de la ciutat, malgrat que hi hagi algunes corbes, sobretot, que han estat modificades per poder respectar les mides reglamentàries d'un. Aquesta fidelització amb la realitat fa que el Circuit Urbà de Manresa sigui desafiant i una delícia per als amants dels circuits de vella escola, a l'estil del. Gràcies a la creació d'aquest circuit virtual totes les persones que ho vulguin podran córrer amb qualsevolpels carrers més emblemàtics de la ciutat.Aquelles persones que desconeguin com instal·lar circuits o modificacions al joc, Normanj López ha elaborat un tutorial a Youtube de com fer-ho Córrer amb qualsevol cotxe al Circuit Urbà de Manresa amb un equipament professional de simracing amb sistema de moviment serà possible a, a. L'empresa bagenca serà patrocinador principal del circuit i oferirà a les seves sessions de simracing la possibilitat que joves i grans provin l'asfalt del circuit manresà.Així doncs, amb aquesta col·laboració entre LopezNorman44 i AFK Virtual Events, qualsevol persona, tingui o no la possibilitat de provar el circuit al seu ordinador, podrà fer-ho en unes condicions de, amb un simulador amb components professionals i un seient amb sistema de moviment, que permetrà als usuaris experimentar de la forma més fidedigna com seria aquest circuit.Després de llegir la notícia on Madrid deia que a partir del 2026 volia acollir elamb un circuit urbà, Norman López es va plantejar que " si Madrid pot acollir l'F1 amb un circuit urbà, per què no Manresa? ". Dibuixat sobre el mapa el circuit,, el creador de contingut va decidir posar fil a l'agulla per a fer-lo realitat al, i així experimentar com seria un fet que a la vida real és pràcticament impossible.El circuit ha estat elaborat per la productora de Norman López, GediMedia, amb la col·laboració dels dissenyadors 3Dque ha fet la Seu i la Fàbrica Nova, ique ha fet la Carpa del Riu. Un mes i escatx després, es publicael Manresa Street Circuit per al videojoc Assetto Corsa per a ordinador. Això ha sigut possible després que durant un mes dotze beta testers hagin ajudat a l'equip de Norman López a corregir errors al circuit. Es van rebre més de cinquanta sol·licituds per ser provador oficial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor