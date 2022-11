Perillen la fruita i verdura al pont del desembre per la vaga de majoristes

Elha anunciat aquest dimecres la convocatòria d'unaal sector deper als diesSegons ha informat l'organització en un comunicat, Comissions ha decidit no signar el preacord sobre el conveni de majoristes assolit aquesta setmana per la patronal del sector i UGT en considerar quede les persones que treballen al sector. "No té el suport de la majoria de la part social que forma part de la taula de negociació del conveni, que en aquest cas és CCOO", ha avisat el sindicat.Tal com ha avisat Comissions, l'assemblea de treballadors del sector celebrada aquest dilluns aha acceptat anar a la vaga si la patronal no canviava els seus plantejaments. "El preacord signat en solitari per UGT només preveu una vigència d'un any i no assegura que les persones que treballen al sector no perdin poder adquisitiu, ja que", apunta CCOO.En aquest sentit, indica que, com proposava la plataforma sindical, i s'incorporen algunes mesures que empitjoren les condicions actuals, com l'ampliació del període de prova per a les noves contractacions. Tanmateix, CCOO insta la patronal i UGT a fer "marxa enrere" i asseure's a negociar un nou conveni.

