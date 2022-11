Un jove es dispara als genitals per accident mentre manipulava una pistola

Un jove de 22 anys es va disparar els genitals per accident el 23 d'octubre a la ciutat alacantina de. Arran d'aquest fet, va haver de ser intervingut d'urgència per reconstruir el seu penis a l'. Un cop li han donat l'alta, aquest dimecres, lal'ha detingut, juntament amb el seu acompanyant, per no disposar del permís d'armes pertinent.Segons ha pogut confirmar el diari ABC, tot indica que els dos nois estarien circulant en cotxe pel municipi quan van topar amb una patrulla de la Policia Local. S'haurien posat nerviosos i, amb la sospita que poguessin registrar el vehicle,, amb la mala fortuna que. Tot seguit, van fugir a tota velocitat.El ferit va presentar-se al centre hospitalari pel seu propi peu, amb una gran hemorràgia a la zona central de la seva pelvis. En veure la situació, el personal d'urgències el va fer entrar a quiròfan per, en una intervenció que va allargar-se fins a, segons ha informat el diari regional Información.Els investigats, sense antecedents destacables, han quedat endesprés de passar a disposició judicial. Se'ls acusa d'un delicte de. Ara, la Policia Judicial de la Guàrdia Civil investiga per què portaven l'arma en el moment dels fets.

