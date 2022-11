La Generalitat concedeix el tercer grau a Fèlix Millet per motius humanitaris

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Elha concedit el tercer grau aper raons humanitàries arran dels seus problemes de salut. L'expresident delté 86 anys i en fa més de dos que compleix condemna a. Va entrar a la presó el juny del 2020 després de ser condemnat a nou anys i vuit mesos de presó pel saqueig de la institució cultural.Segons ha informat Efe i han recollit diversos mitjans, la junta de tractament de la presó ha acordat que només hagi d'anar a la presó a dormir de dilluns a dijous, en aplicació de l'article 104.4 delque permet flexibilitzar el règim dels interns que pateixen malalties greus per "motius humanitaris".Fins ara, el jutge de vigilància penitenciària sempre ha rebutjat que l'expresident de la institució accedeixi al règim obert argumentant, entre d'altres, que Millet no ha pagat encara la responsabilitat civil imposada per la sentència de l', que es va fer pública el 2018.Laestà estudiant si presenta recurs contra el tercer grau, un cop tingui accés las informes mèdics que fonamenten la decisió de la junta de tractament, avalada pel Departament de Justícia, que des de fa unes setmanes pilota la consellera

