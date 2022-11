Lewandowski revela què vol dir el polèmic gest després de ser expulsat

El Barça va aconseguir aquest dimarts una victòria de mèrit que el fa marxar al Mundial de Qatar líder, però el partit contra l'Osasuna també va estar marcat per l'expulsió de Robert Lewandowski. Quan el davanter blaugrana es disposava a abandonar el terreny de joc, va fer un polèmic gest que ell mateix ha hagut d'aclarir.Lewandowski ha explicat en declaracions als mitjans després de rebre la Pilota d'Or com a màxim golejador de la temporada passada que el gest de fregar-se en nas amb el dit no anava dirigit cap a l'àrbitre, sinó cap a Xavi Hernández. "La setmana passada vaig parlar amb Xavi que podria passar que veiés una groga i hagués de marxar expulsat per veure'n una de segona", ha afirmat.Segons el jugador polonès, doncs, era una manera de transmetre al seu entrenador que el que havien parlat realment havia passat en l'enfrontament a Pamplona. De moment, Lewandowski té el partit de sanció per la vermella que el farà veure el derbi contra l'Espanyol des de la grada. Ara bé, si es considera que el gest ha estat una falta de respecte cap a l'àrbitre, la sanció podria elevar-se fins als tres partits.

