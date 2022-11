Descobreixen les cèl·lules malignes que comencen la metàstasi en el càncer de còlon

Laés un dels principals motius de les morts per. De fet, es calcula que el 90% de les morts per aquesta malaltia es produeix per aquest procés, en el qual les cèl·lules malignes es desplacen i infecten diversos òrgans del cos. Ara, un estudi liderat pel biòleg catalàha posat llum en detectar aquestes cèl·lules invisibles que provoquen milers de morts.El grup d'investigadors ha detectat les cèl·lules malignes que es generen del càncer dei viatgen per lafins a arribar al. Cal recordar que el de còlon és el segon càncer més mortífer del món, només per darrere del de. La troballa ha estat publicada a la prestigiosa revista Nature aquest dimecres i la identificació d'aquestes cèl·lules fa que es puguin analitzar i veure si són les mateixes que existeixen en tumors en altres òrgans.Les cèl·lules que ha descobert l'equip de Batlle són prou rellevants perquè solen ser les que tenen a veure amb les recaigudes de la malaltia. El mateix biòleg que ha liderat la investigació creu que aquest descobriment pot tenir potencial per contribuir a un canvi deldel càncer.

