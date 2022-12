Un pederasta a la presó

Un pederasta en llibertat: una amenaça?

Sona el mòbil, un missatge. "" És ell!El menor amb qui havia tingut relacions dies abans vol tornar a trobar-sei ell, que voreja la quarantena, no se’n pot estar. Quan les fotografies i els vídeos havien deixat de ser suficient, havia començat a connectar-se aa la recerca d’una nena amb qui conversar. Si bé, les videotrucades també havien anat perdent el seu poder de satisfacció i les seves pulsions l’havien empès a passar a l’acció. No havia estat capaç de reprimir-se.. "Ei, ens trobem quan vulguis", contesta.Però no és el nen. Són elsi l’han enxampat. Els pares de la víctima havien descobert els seus missatges i havien denunciat els fets. Ha caigut a la trampa. Dos anys i mig de llibertat provisional i arriba el judici. I amb el judici, una condemna de. Després de tres anys internat i d’una temporada amb el tercer grau, ara li han concedit la. A l’associació, l’ajuden a reconstruir la seva sexualitat perquè pugui gaudir d’una vida personalment i socialment sana, i evitar que reincideixi.", recorda. Era una persona tímida i introvertida, amb grans dificultats per relacionar-se amb persones de la seva edat. El dominava l'ansietat per satisfer els seus impulsos. No pensava en res més que en arribar a casa i buscar material d'explotació sexual infantil. Només nenes, tot i que la seva víctima acabaria sent un nen.. Ràbia contra els seus desitjos, contra si mateix. Intentava deixar-ho i tornava a caure. Atrapat en aquesta roda va passar la seva joventut. "", lamenta.Vivia refugiat en una doble vida. "", assegura. A les víctimes els passa el mateix. Pedòfils i víctimes oculten la seva condició darrera d'una façana de normalitat, expliquen des d'Ângel Blau. Se sentia rebutjat per una societat que creia que li donava l’esquena i es va aïllar. Ara entén que era una percepció infundada i errònia. La careta pesa. "", admet. "", afegeix. Va entrar a presó sense haver mantingut cap relació sexual amb una dona adulta. La por al rebuig i una baixa autoestima ho havien fet inviable.", li va preguntar el seu advocat, com si ho pogués haver estat. "Sí, sí, jo no la vaig obligar a res", va contestar segur de si mateix. La nena sabia la seva edat des del primer instant que el va conèixer i va accedir a trobar-se i a mantenir-hi relacions. Però era una nena. Li havia dit que sí a tot,, pensava aleshores. De la mateixa manera que estava convençut que no feia mal a ningú quan consumia imatges i vídeos de menors explotades sexualment.", explica el psicòleg sanitari i psicoterapeuta individual. Els nens són fàcilment manipulables i no estan capacitats per donar el seu consentiment.. Hi ha víctimes que poden arribar a sentir plaer i desenvolupar un trauma que els marqui per tota la vida en un mateix episodi d’abús, alerten des d’Ângel Blau.​En Xavier es va veure obligat a confessar. "", respira. I, alliberat, va ingressar a presó. Havia tingut més de dos anys per preparar-se, però en aquell moment només sabia que estava mort de por. Res més. El Mòdul 10 seria la seva nova casa durant els pròxims anys. Entre 90 i 100 interns amb un historial de delictes sexuals a l'esquena, els seus nous veïns. No es va posar excuses. "", reitera.Mai va amagar el motiu del seu empresonament i se'n va sortir prou bé. Participava en tallers i s'esforçava per estar ben integrat. "", recorda. Altres companys no van tenir la mateixa sort. Elseren l'amenaça a evitar pels presos com ell. "Quan algú s'aixecava més insolent del compte, el portaven a altres mòduls i l'assenyalaven com un violador", explica.Joaquim Almeda fa una crida per trencar mites. "La presó té una funció de reinserció", defensa. L'experiència d'en Xavier serveix per constatar-ho a mitges. Rebia un tractament diari en el marc del, tot i que era, fos quin fos el delicte sexual que havien comès. Arribava al despatx de la psicòloga amb les paraules que sortirien per la seva boca ben estudiades. Alguns companys no sabien escriure ique els manaven. Fos com fos, la seva mare diu que va sortir com un mitjó girat.". En Xavier va rebre la pregunta de la metgessa de capçalera com un cop de puny a la boca de l’estómac. Acabava d’obtenir la condicional i la teràpia formava part del tracte. "No", es va limitar a contestar. Era una persona normal que patia pedofília.No era cap addicte, es repetia.", explica Almeda. Les causes de la pedofília es troben a la psicologia i involucren importants variants genètiques. Un pedòfil ho és des de sempre, però es converteix en un pederasta quan passa a l’acció. Hi ha. D’altra banda, hi ha pederastes que no són pedòfils. Aproximadament, la meitat, segons l’estudi que més ha aprofundit en la matèria,. Aquest segon grup presenta encara moltes incògnites per as professionals, però es caracteritza per haver après unai guiar-se per desitjos com l’abús de poder o la possessió. No és el cas d'en Xavier.En Xavier no té cap. N’ha intentat recordar algun sense èxit moltes vegades, però no es pot recordar el que no s’ha viscut. "Necessito trobar una resposta", lamenta. Ell sempre s’ha sentit atret per les nenes i sempre s’hi sentirà. Aspira a acceptar-se i a reconstruir la seva sexualitat per no tornar a ser una amenaça. "perquè estic tractat i segur de mi mateix, però sé que no puc abaixar la guàrdia", admet. "".Només la seva família més propera i els seus millors amics saben perquè va ingressar a presó. "", explica. No l'han rebutjat. Alguns activen l'estat d'alerta quan tenen els fills a prop seu, però no el rebutgen. Ell ho entén.. El sorprèn que l'acceptin després de tot. Està coneixent una dona.. Cada vegada menys, però hi són. Li encantaria formar una família, ser un bon pare i un pedòfil abstinent. "Són molts anys de solitud autoimposada", reflexiona."Em costa molt compartir el meu cas, però", explica. Els ulls se li van envermellint. Encara està pagant pel seu delicte. La víctima segur que també, més o menys, en funció de la qualitat de la teràpia a què hagi pogut accedir. Però sap que no pot canviar el passat. El futur, potser sí. A Ângel Blau reben cada vegada més adolescents que temen ser pedòfils. Si no sabessin que els esperen uns, cometrien el mateix error que en Xavier i només buscarien una sortida quan ja fos massa tard.

