Rússia ordena la retirada de la regió ocupada de Kherson

El ministre de Defensa de Rússia,, ha anunciat aquest dimecres la retirada de les tropes russes a la regió ocupada dea través del riu Dnièper, segons ha recollit l'agència de notícies TASS. El ministre ha assegurat que no es pot garantir el subministrament de tropes a la regió, zona on Ucraïna havia centrat el seu contraatac.Kherson forma part de les regions ucraïneses annexionades al setembre per Rússia, juntament amben una mesura que va ser rebutjada per la comunitat internacional.Moscou va afirmar dimarts que el ministre de Defensa havia visitat la zona de conflicte, sense més detalls. De fet, el portaveu del Kremlin,ha informat aquest mateix dimecres que es troba a la regió de Lugansk, a l'est d'Ucraïna i ocupada per les forces de Rússia, segons ha confirmat aquest dimecresun alt càrrec de la presidència russa.El mateix Peskov ha assenyalat aquest dimecres que el president rus,farà una visita a la regió del Donbass, si bé ha especificat que "per ara no hi ha plans específics" per fer-ho. "No tinc dubte que arribarà el moment en què Putin, és clar", ha dit.

