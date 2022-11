Mor als 77 anys Gal Costa, una de les veus més icòniques de la música brasilera

Brasil ha perdut una de les seves veus més icòniques, la de Gal Costa. La cantant i compositora ha mort als 77 anys a la ciutat de São Paulo, segons ha informat aquest dimecres la seva agència de representació. El moviment tropicalista brasiler, del qual també formen part Caetano Veloso, Gilberto Gil i Maria Bethânia queda ara coix d'una pota.No ha transcendit la causa de la defunció, però feia poc temps que l'artista s'havia sotmès a una intervenció per extirpar un nòdul del nas i acabava de suspendre a última hora un concert del Primavera Sound de Brasil el cap de setmana passat. La seva carrera musical abraça més de 50 anys, entre els quals es va enfrontar al conservadorisme de la dictadura militar al seu país entre 1964 i 1985, mentre els seus companys estaven a l'exili."Molt trist i impactat per la mort de la meva germana Gal Costa", ha expressat Gilberto Gil, un dels primers a reaccionar. "Vapor Barato", "Baby" o "Meu nome é Gal" són algunes de les cançons més conegudes de Costa, que es va carateritzar per la seva versatilitat i va passar per la samba i pel rock, deixant empremta en cada registre que va explorar. El 2011, la seva trajectòria va ser reconeguda amb el Grammy Llatí.

