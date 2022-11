L'oferta de lloguer a Barcelona que fa bullir les xarxes: 730 euros per 15 metres quadrats

Buenas noches zulistas! Hoy os traemos zulo compartimento de tren en BCN! Por solo 730€ al mes disfruta de la experiencia de vivir en un larga distancia! Y si tienes miedo a las alturas o a dormir en mesas altas, no pasa nada "el cómodo sillón se convierte además en cama"! pic.twitter.com/BSG0OEWZVi — elzulista 🏳️‍⚧️🟫⬛️🏳️‍🌈 (@elzulista) November 8, 2022

Un "estudi", perquè els anunciants no s'atrevien amb "pis", dees lloga al barri de l'Eixample de Barcelona per. Una estança "petita i compacta" en una ubicació "immillorable". O dit d'una altra manera: una capsa al mig de Barcelona. El perfil paròdic de Twitter "" n'ha ressò i la indignació no ha trigat a inundar els comentaris."El preu és una p*** indecència", diu un. "Quina diferència hi ha entre això i una presó moderna? Que això no inclou gimnàs i piscina", afegeix l'altre. ". Habitatges de 100 metres quadrats que trocegen de 15 en 15 i volen llogar tot pretenent que el preu continui sent el mateix que seria si no l'haguessin trossejat", explica un tercer.

El difícilés un dels principals problemes a Catalunya i a l'Estat, amb importants implicacions sobre la demografia i la sostenibilitat de l'estat del benestar. Unal Congrés dels Diputats, on els arrendadors de pisos i multipropietaris tenen tres cops més pes que a la societat

