La Generalitat activa el pagament del bo social tèrmic a 100.000 llars vulnerables

Com saber si el pots rebre?

Ell de la Generalitat manté activat des del passat setembre el procés decorresponent a l’any 2021. Es tracta d’un programa de concessió directa d’ajuts destinats a les persones consumidores vulnerables que tenen dificultats per pagar l’energia –gas, electricitat o butà- destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina.Aquesta actuaciós’integra en el procésque ha iniciat Catalunya, i que compta amb la justícia i amb el compromís de no deixar ningú enrere com un dels seus eixos vertebradors.El bo social tèrmicen situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social, i enguany ha augmentat el seu pressupost fins als, quan l’any anterior va ser de 7,46 milions. Alguns dels beneficiaris d’aquest bo ja han començat a cobrar-lo i la resta rebran el pagament abans del 31 de desembre d’enguany.De fet, la resolució de pagament del bo social tèrmic s’ha agilitat perquè l’increment del preu del gas, del gasoil i del butà ha afectat molt especialment les famílies més vulnerables, i n’incrementa el risc de pobresa energètica. Enguany, l’import del bo social tèrmic oscil·larà entre els, en funció del grau de vulnerabilitat de cada llar i de la climatologia de la seva ubicació.Aquesta quantia ha augmentat substancialment en relació amb l’anterior campanya del bo social tèrmic, en què es van abonar imports d’entre 37 i 124 euros. La campanya del bo social tèrmic de l’any 2020 va comptar amb un pressupost de 7,46 milions d’euros i 111.918 beneficiaris.El primer pas de l’activació del pagament del bo social tèrmic ha estatque tenen dret a aquest ajut, i també demanar-los que procedeixin a comprovar i modificar les seves dades, si s’escau. L'ingrés de l'import de l'ajut es fa en el compte bancari facilitat per les comercialitzadores elèctriques.Les persones interessades a rebre aquest bo social tèrmic poden efectuar les comprovacions o les correccions de dades que considerin pertinents al web gencat.cat/agricultura/bosocialtermic , que també inclou informació addicional sobre el tràmit. En aquest web es pot consultar la llista de beneficiaris del bo i comprovar si hi estan incloses. Si en són beneficiàries, hauran de consultar si la Generalitat ja té l’IBAN del seu compte corrent, on s’efectuarà el pagament i, si no consta, hauran de comunicar-lo.Cal destacar que aquelles persones que ja tinguin concedit el bo social elèctric del 2020 no han de presentar cap sol·licitud per rebre el bo social tèrmic corresponent a l’any 2021. A més, aquelles persones que vulguin poden renunciar al cobrament d’aquest ajut, que té caràcter anual.