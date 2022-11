La Bofill demana al Govern un pla de xoc contra l'abandonament escolar

Laha fet un seguit de propostes per tal de frenar l'abandonament escolar prematur i situar-lo per sota del 10% en quatre anys. Aquest se situava el 2021 al voltant d'un 14,8% Catalunya. Entre les mesures, ha proposatanuals a joves de 16 a 18 anys de llars desfavorides,5.000 més de(PFI) i, escoles i programes de nova oportunitat. A més, planteja la necessitat d'identificar i fer seguiment dels alumnes en risc d'abandonament o que ja hagi abandonat, plans individuals d'orientació i programes locals de mentoria. L'organització que part d'aquestes mesures requereixenanuals.La Bofill ha presentat aquest dimecres aquesta proposta, que parteix de la base que tot i–era del 32,9% el 2008-, aquest continua sent molt elevat a Catalunya i lluny de l'objectiu europeu d'estar per sota del 10%. Segons l'organització,sense graduar, una situació especialment rellevant en col·lectius de joves d'origen migrat i de famílies amb nivells baixos d'estudis o de renda, on els percentatges poden ser de més del 20% i en alguns grups arribar al 40%. Tot i això, la xifra és aproximada ja que han afirmat queal respecte.Altres dades aportades són que gairebéun de cada quatre matriculats a batxillerat abandona abans d'acabar i quatre de cada deu matriculats a cicles de grau mitjà tampoc no els acaben.Això té repercussió en el futur d'aquests joves i de la societat. I és que els nois que no es graduen de l'ESO o que no continuen estudis en acabar l'etapa obligatòriaque els que han continuat, tenen fins a quatre vegades més possibilitats d'acabar fent una feina manual no qualificada i més d'un 25% dels joves amb abandonament prematur se situen en el quartil més baix de salaris.La Bofill ha alertat del "" i normalitzar uns nivells d'abandonament escolar prematur que situen Catalunya al capdavant del rànquing de països europeus, només superat per Romania. Per assolir els objectius, l'organització afirma que calen mesures específiques dirigides als col·lectius més vulnerables. La proposta a quatre anys de la Fundació Bofill rep el nom dei l'han elaborat Elena Sintes, Miquel Àngel Alegre i Alejandro Montes.L'agenda de xoc es basa en identificar els col·lectius més vulnerables i amb més risc de deixar els estudis, cobrir les necessitats econòmiques perquèorientar-los i acompanyar-los, al mateix temps que se'ls ofereix una oferta suficient i planificada. "Cobrir els bàsics", ha mencionat el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín.Davant d'aquesta situació, la Bofill ha apuntat que un dels problemes és la manca de detecció dels alumnes en risc d'abandonament. Per això, proposen utilitzar el Registre d'Alumnes (RALC) perespecialment del socialment desfavorit i amb necessitats educatives. Al mateix temps, apunten la necessitat de compartir el registre amb els municipis i centres educatius per facilitar el seguiment. A més, veuen necessaride l'alumnat en risc d'abandonament per a tots els centres educatius.Un cop identificats, la Bofill planteja crear 11.000 beques salari per a joves de 16 a 18 anys de llars desfavorides perquè es mantinguin en el sistema educatiu. Aquesta mesura tindria un cost dea raó de beques d'uns 570 euros mensuals. Amb aquestes beques es busca solucionar els problemes econòmics familiars que poden fer un jove abandonar els estudis i desincentivar la crida del món laboral poc qualificat però de retribució ràpida.

