Els joves d'Arran jutjats per ocupar la seu del PP el 2017 diuen que no van obstruir-ne l'accés

Els sis encausats d’per l’ocupació de la seu dela Barcelona el 27 de març del 2017 han assegurat aquest dimecres en el judici que “en cap moment” es va obstruir l’accés a l’edifici. Els joves han explicat que en el moment dels fets es trobaven al carrer, celebrant una roda de premsa, tot i que han admès que diverses persones van entrar i van col·locar cartells ia les portes, en el marc del que han definit com una acció de protesta per exigir l’organització deld’autodeterminació a Catalunya.El PP va retirar l’acusació particular, en la qual demanava penes de presó. La, per contra, l’ha mantingut per un delicte de desordres públics i els reclama una multa de 36.000 euros. El judici s'ha suspès més d'una vegada en tot aquest temps.El 27 de març de 2017, Arran va fer una acció a la seu del PP de Barcelona, al carrer Urgell. L'organització juvenil de l'esquerra independentista, vinculada a la CUP, va fer una roda de premsa a l'entrada de l'edifici en el marc de la campanya pel referèndum, que ja aleshores impulsava eltot i que encara no se'n sabia la data ni la pregunta. També va enganxar adhesius a la seu i diversos militants van accedir al replà.La causa s'han anat desinflant amb el pas dels mesos, tot i que la quantitat de la multa és alta per uns fets que "difícilment es poden qualificar de desordres públics", segons la defensa. Malgrat que ja no hi ha risc de presó -el PP va arribar a demanar fins a sis anys però finalment es va retirar de la causa-, durant la instrucció s'han produït fets controvertits que fan sospitar els advocats defensors. Per començar, la identificació dels sospitosos. De la trentena de persones que van participar en aquella acció, elsen van identificar set.

