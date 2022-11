Per què és important la COP27?

. Segons la Convenció Marc de l'ONU sobre el canvi climàtic —celebrada a Rio de Janeiro el 1992— els països estan obligats a trobar la forma de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle de manera equitativa. Sota aquest paraigües, enguany els líders mundials s’han reunit a Egipte en la COP27, per establir pautes i adreçar als seus gestors les indicacions acordades per assolir els objectius necessaris davant l’emergència climàtica. acord de París de 2015 de la COP21 . Els països es van comprometre a mantenir l'augment de la temperatura global sota els 2 °C prenent com a referència els nivells preindustrials. Tanmateix, en la revisió de Glasgow l’any passat per la COP26, es va establir que caldria no passar dels 1,5 °C, perquè arribar a la primera xifra comportaria canvis catastròfics i, en alguns casos irreversibles en el sistema climàtic. Els objectius són legalment vinculants; si bé no ho són les fites nacionals per reduir el creixement de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a curt termini marcades per al 2030.La realitat és que estem prop d’1,2 °C d’augment. I tot i que segons Nacions Unides, les cimeres han aconseguit que siguem 0,1 °C per sota del que estaríem sense cap mesura, el consens és que se superaran els 1,5 °C. Per no sobrepassar-los, caldria arribar a zero emissions el 2050 i haver-les reduït a la meitat en 2030. Ara bé, abans de la COP27, només 24 països havien presentat nous plans nacionals d'emissions a l’ONU . El pronòstic, doncs, segons l’ informe de la PNUMA , amb les polítiques en vigor, a final de segle arribarem als 2,8 °C; si fossin més estrictes, als 2,6 °C; i amb mesures encara més exigents arribaríem «només» als 2,4 °C. Si no fem res, s’assolirien 3 °C o 4 °C, cosa que seria desastrosa per a l’espècie.Com a resultat de la capacitat russa d’emprar els combustibles fòssils com a arma de guerra, el preu ha batut rècords. Per això, alguns països de la UE, de manera temporal insisteixen, han tornat a generar energia amb carbó. Busquen nous subministraments de combustibles fòssils, planifiquen noves infraestructures per incrementar l’ús de gas natural liquat i exploren nous jaciments de gas cercant acords amb països d'Àfrica. Segons l’enginyer catòlic portuguès Antonio Guterres, secretari general de l’ONU , «l'expansió del combustible fòssil és censurable»., per ajudar-los a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i adaptar-se als impactes del clima extrem. Però les expectatives no s’han assolit i segons els experts no s'aconseguiran abans de l'any vinent. El món ric ha provocat la crisi climàtica, però el món pobre, amb emissions comparativament minúscules, és qui en pateix les pitjors conseqüències. Les sequeres amenacen amb fam severa a Àfrica a prop de 150 milions de persones.. Per això s’ha proposat l’ Agenda d’Adaptació de Xarm-El-Sheikh , un pla d'acció per a l'adaptació al clima extrem que ja viuen els països en desenvolupament. Es tractaria de tornar a créixer els boscos, construir barreres contra les inundacions i posar en marxa sistemes d'alerta urgent, que ens costarien, segons Guterres, només 0,50 $ per persona i any durant els propers 5. Per ara, la major part dels diners que arriben es destinen a projectes per reduir les emissions, com ara els parcs eòlics i solars, quan no són els principals emissors.En l’entretant, les inundacions que el setembre van afectar Pakistan han provocat 33 milions de desplaçats, quan la seva contribució a l’emergència climàtica és inferior a l’1% . Per raons com aquesta els països afectats demanen que els beneficis de les companyies de combustibles fòssils contribueixin a pal·liar-ne els efectes., alguna cosa s’avança. Entre els resultats provisionals de la COP27 hi ha l' Aliança Internacional per a la Resiliència a la Sequera per donar suport als països, ciutats i comunitats a reduir significativament la seva vulnerabilitat i exposició a la sequera extrema, promoguda per Espanya i el Senegal ha estat signada per diversos països. També són remarcables les paraules de Guterres, demanant tolerància zero davant del greenwashing , el rentat de cara verd que fan les empreses de combustibles fòssils. En conclusió, les cimeres serveixen, però cal afinar més. Els acord presos potser no seran suficients.

