Amèrica para els peus a Trump: què ha passat als Estats Units?

Protegir la democràcia

Massa ultres per guanyar

"L'economia es recupera, els drets no"

El factor Fetterman

Un 2024 més favorable als demòcrates

"Aquesta ha estat la nit electoral més boja que he vist mai". Són paraules de, un expert en eleccions del Cook Political Report . En temps d'incertesa, eleccions sorpresa. Les urnes delshan enviat aquesta matinada un missatge inesperat i contundent impulsada perque tenia segrestat el Partit Republicà. Es tracta d'un macroprocés electoral: es renoven els 435 membres de la. Encara falten dies per veure el mapa final, però a hores d'ara ja es pot afirmar que no hi haurà onada roja -pel color republicà, enfront el blau dels demòcrates-.Hi havia. Els republicans ho tenen bé per guanyar-ne una: sembla més probable, amb la situació actual, que s'apoderin de la Cambra de Representants, però no serà per 40 o més escons, com preveien molts sondejos. Si assoleixen la majoria, serà estreta; potser d'una vintena de diputats. Quedar per sota de les expectatives no serà un escenari fàcil de gestionar.Al Senat, en canvi, l'altra gran batalla el més probable és que els demòcrates mantinguin laamb vot de qualitat de la vicepresidenta. I podrien augmentar a 51 si finalmentarriba al 50% a Geòrgia. Si no, caldrà esperar una segona volta al desembre. D'altra banda, en la batalla pels governs dels estats, molt important, els demòcrates han obtingut victòries rellevants. Aquestes són algunes coses que han passat.Aquestes eleccions deno han tingut res a veure amb les anteriors de mig mandat, on normalment se sol castigar el president en exercici i la participació és baixa. En les del 2018 ja va passar una cosa similar, quan molta gent va anar a votar contra la política de Trump. Lahan estat temes brandats pels republicans i han trobat ressò en les bases conservadores. Però els missatges llançats pels demòcrates han penetrat. Els discursos de l'expresident, molt actiu en el Mig Oest (Wisconsin, Pennsilvània), i del mateix Joe Biden, advertint que la democràcia estava en risc, han fet forat.Els nord-americans han reaccionat contra molts candidats impulsats per Trump que han fet un discurs molt radical, apuntant-se a lad'unes eleccions del 2020 suposadament falsejades. Elde l'ultracom a governador de Michigan o els mals resultats de l'extremistaa Arizona -on va fer anuncis on se'l veia disparant contra suposats adversaris polítics- ho demostren.Si finalment la ultratrumpianaperd com a governadora d'Arizona, el fracàs de Trump serà gran. També és cert que molts votants independents (centristes) han assegurat en les enquestes al sortir dels col·legis que veuen també els demòcrates massa a l'esquerra.Una de les frases més exitoses dels darrers dies de la campanya demòcrata ha estat aquesta:. Tot i la inquietud per la situació econòmica, un sondeig de la CBS a la sortida dels col·legis de Pennsilvània mostrava un electroat considerant el dret a l'avortament com un tema central. Laanul·lant la protecció federal a la interrupció de l'embaraç ha mobilitzat un ampli sector de dones i col·lectius progressistes.Un dels rostres d'aquestes eleccions és, nou senador de Pennsilvània, que ha guanyat sobre el trumpià Mehmet Oz malgrat haver patit un greu atac cardíac. Fetterman, amb la seva imatge de camioner i les seves samarretes i dessuadores, ha connectat amb una de les bosses electorals que més s'han resistit als demòcrates els darrers anys com són els. Amb uns missatges centrats en l'economia, defensant els sindicats i l', Fetterman és ara un. Però també ha evitat semblar massa identificat amb altres exponents progressistes com Ocasio-Cortez, i s'ha mostrat contrari a treure fons a la policia.Els republicans volien començar a tenallar l'amb un control total de les dues cambres del Congrés. No serà així, si més no de manera absoluta. Però de cara a les presidencials del 2024, cal mirar als estats. Alguns, al sud, com Florida i Texas, s'han blindat com a republicans. Ja ho eren. També els demòcrates s'han fet forts als seus feus de les dues costes. Però en els principals, com Pennsilvània, Michigan i Wisconsin, tots els governadors continuaran sent demòcrates. Aquests també consoliden posicions a Geòrgia i Arizona. Són els cinc estats que el 2020 van passar de Trump a Biden.L'actual president és un dirigent poc popular, amb índexs d'aprovació que amb prou feines superen el 40%. Però tot i les seves mancances i una edat avançada (és a punt de fer 80 anys), no genera tant rebuig com Trump. Cada cop és més clar que no optarà a un segon mandat. Si anuncia que no es postularà, agreujarà la situació dels republicans, que no saben com desempallegar-se d'un Trump de qui no poden prescindir del tot però quan ara ja saben que els du a la derrota. Després d'unes eleccions italianes amb triomf ultra i de la victòria ajustada de Lula al Brasil, els nord-americans han deixat clar que la impostura de l'extrema dreta populista té límits i que

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor