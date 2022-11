L'espectacle de Cap d'Any a Montjuïc torna dos anys després

Montjuïc, de nou

L'Ajuntament de Barcelona ha confirmat la intenció de, després de dues edicions en què aquesta proposta icònica de la ciutat es va haver de cancel·lar per la pandèmia. En una roda de premsa en què el consistori ha presentat la campanya nadalenca amb música i teatre al carrer, el govern municipal ha anunciat -preguntat per aquesta qüestió- que si la situació sanitària ho permet, es recuperarà l'habitual propostaFonts municipals, però, detallen que els detalls els exposaran més endavant.Durant la presentació, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha reivindicat que més enllà de l'oferta cultural a peu de carrer, el govern municipal prepara. És part de la proposta de l'Ajuntament de Barcelona per sumar turistes en època nadalenca i posicionar-se com a destí de referència en l'àmbit europeu, han insistit des del consistori.El retorn de la pirotècnia a Montjuïc ja s'havia de celebrar l'any passat, d'inici, però la complicació dels casos de covid, que es van disparar, va acabar implicantque s'hi preveia. L'any anterior, en canvi, es va optar des del primer moment per buidar d'activitat la zona del voltant de plaça Espanya. Per compensar-ho, es va fer un gran espectacle de focs de d'una ubicació alternativa per evitar concentracions.

