Els supermercats d'aquests 10 carrers de Barcelona hauran de tancar a la nit

Els supermercats de deu carrers detenen. La prohibició afecta els establiments situats als carrers Ferlandina, Joaquin Costa, Paloma, Tigre, Guifre, Peu de la Creu, Carme, Escudellers, Nou de Sant Francesc i Nou de Zurbano. En aquests deu carrers s'hi ha detectat un excés de soroll, sobretot en horari nocturn.A més, la mesura també l'hauran de complir elsen aquestes zones en un futur. Actualment, per llei estatal, els supermercats poden mantenir-se oberts tota la nit, però la normativa municipal marca que, "a fi de conciliar la seva activitat amb el descans del veïnat".La mesura, que entra en vigor l'endemà que s'hagi publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), forma part dedesprés d'haver mesurat amb sonòmetres els decibels en diferents zones de la ciutat i haver constatat un excés de soroll que impedeix el descans veïnal.Segons declaracions del regidor de Ciutat Vella,, recollides en un comunicat del consistori, la limitació ja existia per alguns supermercats des de 2018, però s'ha detectat quel'activitat d'aquests establiments amb el descans del veïnat.A més, el districte també ha ampliat, en dues hores més,i els carrers que hi conflueixen. Des del 2019 la franja horària de prohibició era entre les 22 hores i les 7 hores. Un cop entri en vigor l'ampliació, però, samb l'objectiu de respectar el descans del veïnat d'aquest espai.Segons el consistori, l'alta afluència de practicants en aquesta plaça on s'ubica el MACBA"per l'alt impacte físic i acústic d'aquest ús a la resta de veïnat, sobretot en horari nocturn".La mesura, que modifica el decret de prohibició que ja existia, s'ha publicat avui al BOPB i entrarà en vigor quan finalitzi elsi n'hi ha. Un cop sigui vigent, l'incompliment podrà ser sancionat per part de la Guàrdia Urbana.

