La policia espanyola ha expulsat de l'Estat un "depredador sexual" que complia condemna a Quatre Camins des de 2002 pera Barcelona i diversos robatoris. En el moment dels fets tenia 30 anys. En totalperò com que–el màxim que permet la legislació– havia de ser posat en llibertat.Ara, amb 50 anys, Institucions Penitenciaries creia que la seva posada en llibertat suposava. En aquest context, la Policia Nacional, en aplicació de la Llei d'Estrangeria, el va introduir el passat 22 de setembre en un vol a Bogotà per retornar-lo a, el seu país d'origen.Agents de la Policia Nacional el van recollir a la presó per dur-lo fins a l'Aeroport del Prat per assegurar-se que l'home agafava el vol que l'havia de treure d'Espanya. En paral·lel a l'expulsió, s'ha registrat també la sevadurant cinc anys.L'expulsió del violador l'ha coordinat el Grup Operatiu d'Estrangers (GOE) de la comissaria de la policia espanyola a Mataró.que compleixen condemna i estava al corrent que l'home havia de ser posat en llibertat després de 20 anys a la presó.En aquest sentit, la Policia Nacional es felicita que, d'acord amb la legislació, s'hagi pogut evitar "que". L'home va ser detingut el 2002 i empresonat preventivament. El 2005 es va jutjar el seu cas i va seguir tancat a presó complint condemna.

