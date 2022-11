Això és el que et trobaràs a «The Crown 5»: val la pena la nova temporada?

I Diana de Gal·les, què?

Drames familiars en entorns de palau

El canvi d'intèrprets

Un país plorava la mort de la seva líder, adorada per desenes de milions durant dècades, i una plataforma de contingut en streaming es fregava les mans. Netflix estrena aquest dimecres la cinquena temporada de, la seva particular joia de la corona en el regne de les sèries, on la multinacional es manté -cada vegada menys- líder en audiències i subscriptors. Bufen vents de canvi al: la nova trama situa l'espectador a la dècada dels anys 90, amb un nou canvi d'intèrprets i un avenç en les lluites internes de la monarquia anglesa.L'escenari era immillorable per a la sèrie:en uns focus inimaginables a l'inici de les seves emissions, el 2016. A més, el terratrèmol polític que viu el govern britànic ha macerat encara més les expectatives i les il·lusions per veure els nous episodis de. El llistó era molt alt, però potser massa rebombori al seu voltant i en un moment de la història en què els guionistes han decidit prendre un camí molt determinat, han acabat desfent una mica el globus i la mística que sempre rodejava la sèrie.El canvi d'intèrprets -sempre amb la subtilesa i elegància que caracteritzen- posa un nou punt i seguit a la trama, que s'acosta cada vegada més als temps actuals. Potser, per aquesta dicotomia entre la nostàlgia de les èpoques passades i els problemes del present, marcats per la premsa groga, desfan lentament la màgia construïda en sis anys.Ara bé, la seva immensa bellesa audiovisual i l'excel·lent interpretació dels seus nous actors i actrius la manté per sobre de la mitjana audiovisual del seu entorn.substitueix Emma Corrin en el paper de Diana, en una actuació camaleònica -com va fer la seva predecessora, la primera a introduir el personatge a la sèrie-, però la càmera la relega a un segon pla, apartada de les trames argumentals principals.en aquesta cinquena temporada es converteix en un oasi, un miratge, entre les batalles familiars i l'enfocament al voltant de la premsa groga que va colpejar tant la Casa de Windsor en aquella època.Perdre el fil conductor de la seva història, enfocant-la només en la seva interacció matrimonial amb el príncep Carles desfà l'aura que havia situat la trama en un escenari més global.amb una gran execució interpretativa.The Crown es caracteritzava per explorar el regnat d'Elisabet II en un tauler global al Regne Unit: els problemes de la monarquia, sumats a les situacions viscudes a dins de la família reial,, i, tot això, explicant quina situació politicosocial vivia el país. Ara, els guionistes han decidit modificar les trames per dur l'espectador a un terreny molt més personal, de portes cap endins, en intrigues de palau que acosta la sèrie a un serial familiar que no pas a una producció dramàtica de categoria mundial.El gir de guió pot semblar gratuït o una aposta clara de(el creador) i els seus escriptors, però les dificultats que genera no entrar en terrenys cada vegada més pantanosos situa la sèrie en una ficció molt més marcada. Si aquesta fuig dels escenaris històrics, el drama requereix una inventiva que abans no es notava tant. Era molt més creïble.Cada dues temporades es modifiquen els intèrprets dels principals personatges de la casa reial, els veritables protagonistes de tota la sèrie. Des de la tercera temporada es mantenia aen el paper d'Elisabet II, però ara l'interpreta(coneguda per molts com l'actriu que interpreta Dolors Umbridge a).és Felip, duc d'Edimburg;, la nova princesa Margarita;, interpreta Diana de Gal·les;al príncep Carles (flamant monarca del Regne Unit) idona vida al príncep Guillem, actual hereu al tron. Apareix, entre molts altres, John Major, primer ministre del país entre 1990 i 1997, a més d'altres membres de la família reial dels Windsor.

