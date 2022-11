El «no» a la independència supera per vuit punts el «sí»

L'independentisme dista de ser majoritari en la societat catalana. Així ho indica el tercer baròmetre de l'any del, fet públic aquest dimecres, segons el qual(la resta no ho sap o no contesta). En l'anterior baròmetre, feta pública el juliol, el "sí" sumava un 41% de les adhesions i el no, un 52%, retallant-se lleument la distància, si bé l'evolució se situa dins del marge d'error del sondeig.Pel que fa a com haurien d'actuar a nivell més concret, un 41% respon que cal la independència, un bloc que es conforma amb. Per altra banda, un 39% opta per la unitat d'Espanya, un grup que resulta de sumar el 28% que vol la unitat però pactada i un altre 11% que la desitja unilateral, sense cap acord entre les parts.Pel que fa als electorats concrets, els deestan dividits entre aquells que reclamen la independència unilateral i pactada (un 43% opta per cada opció) i els de laes decanten lleugerament per la via dialogada (44%, per un 41% de la unilateralitat). La independència pactada, però, és molt majoritària entre els votants d'(73%, per un 11% d'unilateralistes), mentre elsuneixen un 42% que defensen la unitat amb Espanya i un 37% que opta per la independència (en els dos casos, amb diàleg). Pel que fa als electorats unionistes, els delestan decantats pel diàleg i també, en menor mesura, els del, els deestan dividits i els deestan lleugerament escorats cap a la unitat sense pacte.Finalment, el CEO també pregunta per la preferència d'encaix amb l'Estat amb resposta múltiple. En aquest cas, tan sols un 34% prioritza que Catalunya sigui un estat independent, el percentatge més baix de la sèrie històrica que ja havia aparegut en el darrer baròmetre. Tot i això, segueix sent l'opció més citada, per davant de la, opció del 29% d'enquestats, superant el, pel qual opta només el 20% (també tocant terra). Escassament un 8% defensa que Catalunya perdi competències i esdevingui una mera

