Barcelona dobla les places per acollir en casos d'emergència: de refugiats a víctimes d'un incendi

24 hores, 365 dies

Així són les habitacions d'aquest nou CAE a Barcelona, amb uns llits que se separaran quan entri en funcionament Foto: D.C.

L'Ajuntament de Barcelonaels pròxims dies lesper acollir persones en situació d'emergència. Arribarà a tenir-ne 200. Aquests llits formen part dels espais que l'administració pot oferir en situacions sobrevingudes, amb un ampli ventall de casuístiques, des de l'acollida defins a un, ha explicat la tinenta d'alcaldia responsable de Drets Socials i Justícia Global, Laura Pérez, en la presentació de l'espai als mitjans. També es planteja el seu ús com aa l'estiu o com a zona d'acollida a persones sense llar durant l'El nou centre té 100 places, que se sumen al centenar que l'ajuntament ja tenia disposades per al Centre d'Urgència i Emergències de Barcelona (CUESB) per a situacions inesperades. L'any passat es van atendred'aquesta mena. És a dir, un fenomen que va requerir l'activació d'aquest servei"No podem preveure l'emergència", ha dit Pérez, però sí que es pot "reforçar el múscul per a quan tenim fets sobrevinguts". Així, la representant del govern municipal ha reivindicat l'estrena d'un equipament que arriba a donar servei a 24 municipis de l'àrea metropolitana amb què elté conveni. En aquest sentit, les dades de l'any passat mostren com els serveis socials que atenen les emergències barcelonines cada vegada tenen més pes. L'any passat es van atendre gairebéEl centre, que compta amb un espai de separació entre les habitacions de dones i homes, inclou sales polivalents, consigna, rober, menjador, infermeria, així com espai per al treball social i direcció. S'anomenai està ubicat al número 161 del carrer Ramon Turró, al Poblenou. La comissionada d'Acció Social a Barcelona, Sonia Fuertes, també ha exposat el plantejament d'unes sales amb facilitat "d'adaptació" per si s'han de moure taules o plantejar espais de joc per a nens que arribin al centre. Tot plegat ha costat 3,35 milions d'euros i s'ha construït en vuit mesos.La disposició d'aquest nou equipament suposa també sumar un espai que està preparat, ha exposat el consistori. Si fins ara hi havia 100 places amb aquesta mateixa possibilitat, a la ciutat, ara Barcelona en tindrà el doble, des de finals de novembre, quan es preveu que el centre estigui enllestit de manera definitiva. Una situació que és diferent de la d'un tercer espai, ubicat al passatge Dos de Maig, que té capacitat per a 75 persones i ha funcionat en moments puntuals com a recurs d'emergències, però que no sempre ho ha fet sota gestió del CUESB.Sigui com sigui, el CAE estrenat aquest matí es veu com la consolidació dede la ciutat de Barcelona en l'abordatge de les emergències. Unes situacions que, com adverteixen també des del mateix CUESB, "cada vegada són més freqüents".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor