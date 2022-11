Duran i Lleida creu que ERC «ho està fent bé»: «Incorporen gent no independentista»

☕ Duran i Lleida creu que ERC ho està fent bé incorporant gent de fora del partit i algú no independentista com Quim Nadal al Govern.



creu que"ho està fent bé" al capdavant del nou Govern que compon en solitari des de la sortida de Junts "dins de les limitacions que té el país". Així ho ha assegurat al Cafè d'idees de RTVE aquest dimecres, en què ha volgut destacar com a positiu el fet que Pere Aragonès hagi incorporat a l'executiu a personalitats de fora del partit, i fins i tot perfils que "no són independentistes, com el".En la mateixa conversa, l'exlíder d'ha reconegut que vota el PSC perquè se sent "orfe d'espai polític" i no perquè sigui socialista: "Estic segur que això els hi passat a molts votants de", ha considerat. A més, Duran i Lleida creu que no es pot descartar un tripartit entre republicans, socialistes iperquè a ERC "li va bé aquest vernís" per jugar a compartir espais electorals amb aquestes formacions. "No m'estranyaria que el primer marc de diàleg entre catalans fos que les esquerres compartissin Govern", ha sentenciat.Precisament sobre la gestió de l'espai neoconvergent, Duran i Lleida creu ques'ha equivocat sortint del Govern i que això pot tenir conseqüències negatives. A més, considera que dins la formació s'ha imposat la part que "vol emular més a lades de la perspectiva de ser més organització de sarau que no pas partit polític". A més, creu que ara el"ha d'estar més tranquil" de cara a les eleccions municipals després que la formació dehagi abandonat l'executiu.Preguntat sobre el cas 3%, Duran i Lleida ha preferit no pronunciar-se però ha deixat oberta la incògnita sobre què coneix del cas: "Si estigués sota jurament davant d'un jutge hauria de dir la veritat; ara millor callo i ja està", ha assegurat. L'Audiència Nacional v a acordar aquest dimarts l'obertura del judici oral als acusats pel finançament irregular de Convergència. En la resolució, se cita, exsecretari del Govern, l'exresponsable econòmic de CDC,, i els extresorers del partit, juntament amb una trenta de persones més, entre els quals alts càrrecs convergents i empresaris, també una desena d'empreses i les formacionsi PDECat.

