Aragonès va oferir a Pau Juvillà incorporar-se al Govern

va teixir fa unes setmanes und'en solitari, però en què també hi va incorporar personalitats properes al-Quim Nadal-, als-Gemma Ubasart- i a la. Pel que fa a l'entorn de la formació anticapitalista, els dos noms més destacats van ser Mireia Boya i Maties Serracant , però Aragonès també va temptejar un nom que va refusar l'oferta:El president de lava proposar a l'exdiputat de la CUP i membre de la mesa del Parlament ser el nou director general de, tal com ha avançat l'Ara i ha explicat el mateix Juvillà a través d'un fil de piulades a Twitter. "Sí, vaig rebutjar (i agrair) l’oferiment. Ho vaig fer des del convenciment perquè no comparteixo la línia política del Govern", ha afirmat el representant de la CUP.Juvillà ha explicat que un cop va rebre l'la va compartir al conjunt de la formació, "com no pot ser d'altra manera", perquè creu que laés "sempre col·lectiva". "Aquí rau la nostra forma de ser i la nostra", creu l'exdiputat sobre el partit anticapitalista. Sobre l'oferiment d'Aragonès, ha assegurat sentir-se "" pel fet que hagi pensat en ell per assumir unaPer altra banda, però, ha considerat "positiu" que ERC volgués establir"sinceres" amb la CUP, destacant que seria bo pel conjunt dedel país, però creu que per això caldria que els republicans fessin "un gir evident" en lesfetes fins ara. "Ni soc, ni vull ser,de res", ha conclòs Juvillà.La carrera política de Juvillà es va veure aturada quan, a finals de 2021, el(TSJC) va inhabilitar-lo per un delicte de desobediència per haver penjat llaços grocs a la Paeria el 2019. Després de dies incerts i d'intercanvi de declaracions, elva acabar retirant l'escó de Juvillà un cop la Junta Electoral Central va ordenar-ho. El cas va situar de nou ERC,i la CUP davant dels límits de la desobediència institucional i va evidenciar la desunió estratègica que perdura encara. A nivell personal, ell mateix va anunciar fa uns mesos que patia càncer

